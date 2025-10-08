Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón expresó en las redes sociales su dolor y reconocimiento por el fallecimiento de Miguel Russo este miércoles, a los 69 años

Colón expresó su dolor y reconocimiento por el fallecimiento de Miguel Russo , ocurrido este miércoles a los 69 años. El exentrenador, una de las figuras más respetadas del fútbol argentino, tuvo un paso por Santa Fe durante la temporada 1999/2000, donde dirigió 12 partidos.

A través de sus redes sociales oficiales, el Sabalero compartió un mensaje en memoria del histórico técnico: "El Club Atlético Colón expresa su pesar por el fallecimiento del Director Técnico del Club Atlético Boca Jrs, Miguel Ángel Russo, quien también fuera entrenador de nuestra institución en 1999.

El pueblo sabalero acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres queridos. ¡Hasta siempre Miguel!".

El Club Atlético Colón expresa su pesar por el fallecimiento del Director Técnico del Club Atlético Boca Jrs, Miguel Ángel Russo, quien también fuera entrenador de nuestra institución en 1999.



El pueblo sabalero acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres… — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 8, 2025

Con ese posteo, el club se sumó al homenaje general del fútbol argentino hacia uno de los entrenadores más queridos y respetados del país, recordado por su extensa trayectoria en equipos como Rosario Central, Boca Juniors, Vélez, Estudiantes, Racing y San Lorenzo, además de pasos exitosos por el exterior.

Aunque su paso por el Sabalero fue breve, Russo dejó una huella de profesionalismo y compromiso, rasgos que lo acompañaron durante toda su carrera y lo convirtieron en un referente del fútbol nacional. El mensaje del Rojinegro se replicó rápidamente entre hinchas y colegas, que recordaron con respeto a un técnico que supo transmitir valores dentro y fuera de la cancha.