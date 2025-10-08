El director técnico Miguel Ángel Russo, quien se desempeñó en Boca durante los últimos meses, murió este miércoles y Rosario Central e Independiente, entre otros tantos clubes, emitieron comunicados lamentando la noticia.
Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"
Difentes clubes de Argentina lanzaron dos sentidos comunicados luego de que se conociera el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo
“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales Rosario Central, uno de los clubes donde más afecto le tenían a Russo.
Miguelo tuvo cinco etapas como director técnico en el equipo rosarino: el primero fue de 1997 y 1998, el segundo desde 2002 hasta 2004, el tercero en 2009, el cuarto desde 2012 hasta 2014 y el último se dio entre 2023 y 2024.
Russo es recordado con gran cariño en el equipo rosarino, al que guio hacia el ascenso en el 2014, mientras que en su último periodo conquistó el título en la Copa de la Liga.
Independiente fue otro de los clubes que despidió a Russo
“El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas”, comenzó el comunicado del Rojo. Y continuó: “Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así como también a los hinchas y compañeros de los clubes que lo quisieron y respetaron por su trayectoria”.