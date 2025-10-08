Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"

Difentes clubes de Argentina lanzaron dos sentidos comunicados luego de que se conociera el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo

El director técnico Miguel Ángel Russo , quien se desempeñó en Boca durante los últimos meses, murió este miércoles y Rosario Central e Independiente , entre otros tantos clubes, emitieron comunicados lamentando la noticia.

“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales Rosario Central, uno de los clubes donde más afecto le tenían a Russo.

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

Miguelo tuvo cinco etapas como director técnico en el equipo rosarino: el primero fue de 1997 y 1998, el segundo desde 2002 hasta 2004, el tercero en 2009, el cuarto desde 2012 hasta 2014 y el último se dio entre 2023 y 2024.

Russo es recordado con gran cariño en el equipo rosarino, al que guio hacia el ascenso en el 2014, mientras que en su último periodo conquistó el título en la Copa de la Liga.

Independiente fue otro de los clubes que despidió a Russo

“El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas”, comenzó el comunicado del Rojo. Y continuó: “Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así como también a los hinchas y compañeros de los clubes que lo quisieron y respetaron por su trayectoria”.

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.



Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así… pic.twitter.com/B4rVDbFFJo — C. A. Independiente (@Independiente) October 8, 2025

Más dedicatorias a Miguel Ángel Russo

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados. pic.twitter.com/7tMcatW3UO — Racing Club (@RacingClub) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento… pic.twitter.com/KmSQ27VxEZ — Club Lanús (@clublanus) October 8, 2025

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.



Hasta siempre, Miguel pic.twitter.com/7EkddsmIsh — Vélez Sarsfield (@Velez) October 8, 2025