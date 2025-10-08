Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

El defensor Guillermo Ortiz llegó a la quinta amarilla ante CADU y se perderá el inicio de próximo año. ¿Estará en los planes de Colón o es ciclo cumplido?

8 de octubre 2025 · 18:32hs
Guillermo Ortiz alcanzó la quinta amarilla en el triunfo de Colón ante CADU en el Brigadier López por lo que, en principio, se quedaría dejaría fuera del primer encuentro de la temporada 2026. El defensor era uno de los varios jugadores que estaban en capilla y ahora su situación quedó marcada por la sanción.

Si bien se trata de un dato anecdótico y estadístico, la situación tiene mayor relevancia para el propio jugador, cuyo contrato con Colón vence a fin de año. Por ello, resta por verse si la AFA otorgará alguna amnistía, que podría limpiar las amarillas de cara al próximo torneo, o si la suspensión se aplicará de manera directa, dejándolo sin participación en el inicio de la competencia que le toque disputar.

¿Seguirá Guillermo Ortiz en Colón?

Ortiz, además, llega al cierre de su vínculo con el club con ciertas dudas sobre su continuidad, ya que nunca terminó de consolidar la jerarquía ni la solidez esperadas en su rendimiento. Esto agrega un condimento extra a la noticia, ya que su ausencia en el primer partido de la próxima temporada podría terminar siendo definitiva o marcar un cambio en la planificación defensiva de Colón.

En el último partido de Colón, Guillermo Ortiz llegó a la quinta amarillas.

En cualquier caso, será un tema a seguir de cerca durante los próximos meses, tanto para el jugador como para el cuerpo técnico –si es que Ezequiel Medrán sigue, porque el quiebre se dará en las elecciones–, que deberá definir cómo afrontar la defensa del equipo sin contar con su presencia en el inicio del torneo.

