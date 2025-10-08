Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión, como la mayoría de los clubes del fútbol argentino, dejó su mensaje por el fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 20:14hs
Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

En un miércoles muy triste para el fútbol argentino, Unión manifestó también su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años, tras batallar con un delicado momento de salud. A través de sus redes sociales, el club se sumó al reconocimiento general hacia uno de los entrenadores más respetados.

• LEER MÁS: El fútbol argentino, de luto: murió Miguel Ángel Russo

El mensaje de Unión por el fallecimiento de Russo

"El Club Atlético Unión lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador y referente del fútbol argentino. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol que hoy despide a una gran persona y profesional", expuso el club en las diferentes plataformas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1976059455516127668&partner=&hide_thread=false

De esta manera, el Tatengue se unió a las múltiples expresiones de afecto y homenaje que se multiplicaron en el mundo del fútbol tras confirmarse la noticia.

• LEER MÁS: Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Russo fue una figura emblemática del deporte, con una carrera que abarcó pasos por clubes como Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes, Vélez, Colón, Racing, San Lorenzo, y equipos del exterior en Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

El fútbol argentino despide así a un técnico de elite, símbolo de trabajo, respeto y profesionalismo, valores que marcaron toda su trayectoria y lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de la cancha.

Unión Miguel Ángel Russo Redes Sociales
Noticias relacionadas
union, alerta: cual es la lesion que padece marcelo estigarribia

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

union busca respuestas: madelon prueba cambios y sistemas en la previa del viaje a santiago

Unión busca respuestas: Madelón prueba cambios y sistemas en la previa del viaje a Santiago

que le ocurrio realmente a diego armando diaz y que decision tomo union

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

union, firme entre los mejores del clausura: asi quedarian los cruces de octavos de final

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Lo último

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Último Momento
Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: Un guerrero de la vida

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Ovación
Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos