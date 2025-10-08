Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión, como la mayoría de los clubes del fútbol argentino, dejó su mensaje por el fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo

En un miércoles muy triste para el fútbol argentino, Unión manifestó también su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , a los 69 años, tras batallar con un delicado momento de salud. A través de sus redes sociales , el club se sumó al reconocimiento general hacia uno de los entrenadores más respetados.

El mensaje de Unión por el fallecimiento de Russo

"El Club Atlético Unión lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador y referente del fútbol argentino. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol que hoy despide a una gran persona y profesional", expuso el club en las diferentes plataformas.

El Club Atlético Unión lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador y referente del fútbol argentino.

Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol que hoy despide a una gran persona y… pic.twitter.com/NB1cm71qBw — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 8, 2025

De esta manera, el Tatengue se unió a las múltiples expresiones de afecto y homenaje que se multiplicaron en el mundo del fútbol tras confirmarse la noticia.

Russo fue una figura emblemática del deporte, con una carrera que abarcó pasos por clubes como Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes, Vélez, Colón, Racing, San Lorenzo, y equipos del exterior en Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

El fútbol argentino despide así a un técnico de elite, símbolo de trabajo, respeto y profesionalismo, valores que marcaron toda su trayectoria y lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de la cancha.