El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

Barcelona de España anunció su salida de la Superliga Europea a través de un comunicado oficial.

El club español Barcelona anunció este sábado su desvinculación del proyecto que impulsa la creación de la Superliga Europea, una polémica competición que busca relegar a la histórica UEFA Champions League.

El Barcelona reveló la decisión a través de un breve comunicado oficial que compartió en todas sus redes sociales. En el mismo, detalló: “El Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea”.

Cómo nació el proyecto de la Superliga Europea a la cual se había sumado Barcelona

El proyecto de la Superliga Europea nación en el 2021 y tenía al Barcelona como miembro fundado junto con el Atlético Madrid y el Real Madrid, ambos también de España. A ellos se sumaron luego Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Juventus, Milan e Inter de Milán.

Sin embargo, muchos de ellos habían renunciado por la cantidad de críticas que recibió el proyecto, por lo que solo quedaban el Barcelona, el Real Madrid y la Juventus.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del Barcelona de desvincularse de este proyecto se da dos días antes de la dimisión de su presidente, Joan Laporta, quien lo hace para poder presentarse a las elecciones que serán en marzo.

Fue justamente Laporta quien había necesitado la ayuda del presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, por el caso Negreira y para recibir una considerable rebaja en la multa por evadir el fairplay financiero.