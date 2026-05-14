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Marcioni y un objetivo que ilusiona a todo Colón: "Soñamos con ascender"

Julián Marcioni destacó el gran momento grupal de Colón, valoró el respaldo de la gente y dejó en claro cuál es el gran objetivo

Ovación

Por Ovación

14 de mayo 2026 · 15:31hs
Marcioni y un objetivo que ilusiona a todo Colón: Soñamos con ascender

UNO Santa Fe | José Busiemi

El presente de Colón en la cima de la zona A de la Primera Nacional tiene varios puntos altos y uno de los que más creció es Julián Marcioni. El extremo atraviesa un gran momento y lo dejó en claro tanto dentro de la cancha como en sus declaraciones al programa partidario La Voz del Sabalero, por Sol 91.5.

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El atacante se refirió primero al gol convertido ante All Boys: “Quise ponerla ahí. Cuando me llegó ya sabía que iba a patear al arco. Por suerte entró, que es lo importante”.

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Además, valoró el respaldo permanente de los hinchas y el impacto emocional que genera jugar en Santa Fe: “Es muy lindo jugar en Colón por lo que brinda el público. Es un desahogo cada gol para lo que precisa el equipo. Ni hablar si sirve para ganar”.

Colón All Boys Julián Marcioni
Marcioni resaltó el grupo humano que se formó en Colón.

Marcioni resaltó el grupo humano que se formó en Colón.

Marcioni sacó pecho por el grupo que se formó en Colón

Marcioni también puso el foco en la fortaleza grupal que hoy exhibe el plantel conducido por Ezequiel Medrán. “Es muy destacable el grupo humano que tenemos y se refleja en los partidos. Por eso en los festejos nos ponemos como locos o boludos”, dijo entre risas.

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En cuanto al funcionamiento colectivo, el delantero remarcó que todavía hay margen de crecimiento: “Para llegar al nivel de confianza que debemos consolidar falta, pero vamos por el buen camino. Es clave trabajar más para seguir conociéndonos”.

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Con respecto a la pelea por el campeonato, Pipa fue claro sobre la importancia de sostener la localía y despegarse de los perseguidores: “Generamos un buen clima y nos posicionamos bien, que es donde debemos estar. Será clave sacarle ventaja del cuarto para abajo, pero este torneo es largo. Tenemos que llegar expectantes al final”.

Colón festejo All Boys

Hacer valer la localía es importante. Si podemos ganar todos, mejor. Cuando lográs esto peleás arriba. De visitante nos falta, pero estamos así por lo que conseguimos en casa”, agregó.

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También habló de la sociedad ofensiva que logró construir con Alan Bonansea e Ignacio Lago: “Con el Tanque nos entendemos muy bien y Nachito es más individualista, porque se saca hombres de encima. Creo que está saliendo bien".

Le necesidad de romper el molde de visitante para Colón

Sobre la deuda pendiente fuera de Santa Fe, Marcioni reconoció que el equipo todavía busca respuestas: “Es de verdad que de visitante no ganamos y no encuentro una respuesta del por qué. De local está el apoyo extra de la gente, pero salimos a ganar en todas las canchas, el tema es que el rival también juega. Es complejo de responder. Claramente nos falta traernos un triunfo de visitante”.

Finalmente, el exjugador de Independiente Rivadavia dejó una frase que resume el objetivo de todos en el mundo sabalero: “Sueño con ascender con Colón. Lo digo todos los días”. Y cerró sin esquivarle a la presión: “Es el objetivo mío, del grupo, del cuerpo técnico, de los dirigentes y de la gente. No tengo miedo de decirlo”.

Colón Julián Marcioni Primera Nacional
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