Alberto Fernández cruzó a Milei por Malvinas y cuestionó la compra de 24 aviones F-16

El expresidente rechazó la interpretación del Gobierno sobre declaraciones de Donald Trump y cuestionó las condiciones de la adquisición de los cazas. También criticó la política de Defensa de la actual gestión.

Alberto Fernández. Cruzó a Javier Milei por su política de Defensa y Malvinas.

El expresidente Alberto Fernández volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por su postura frente a la cuestión de las Islas Malvinas y rechazó la interpretación oficial sobre recientes declaraciones de Donald Trump vinculadas con la soberanía del archipiélago.

“No dijo eso Donald Trump, es lo que quiere Milei que nosotros digamos que dijo”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio con Vos .

En ese contexto, también apuntó contra la política de Defensa del actual Gobierno y aseguró que la Argentina se encuentra “absolutamente desarmada”, al referirse a las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Puso en duda la compra de los F-16

El exmandatario centró parte de sus cuestionamientos en la compra de 24 aviones de combate F-16, una de las principales operaciones de reequipamiento militar concretadas durante la gestión de Milei.

Fernández puso en duda las condiciones de la adquisición y cuestionó la antigüedad de las aeronaves y el equipamiento con el que llegaron al país. Según sostuvo, los cazas fueron incorporados sin parte de la tecnología utilizada por países integrantes de la OTAN.

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A partir de esas objeciones, reclamó que la operación sea investigada y calificó la adquisición como un “desfalco”. Se trata de una acusación política que deberá ser contrastada con la documentación oficial de la compra y los organismos competentes.

Duras críticas al Presidente

Fernández también volvió a cargar contra Milei por su desempeño al frente del Poder Ejecutivo.

“Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan diletante, tan absurdo, tan ridículo”, expresó.

Las declaraciones se produjeron en medio del debate por la soberanía argentina sobre Malvinas y de las discusiones sobre el equipamiento y las capacidades de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, el exmandatario cuestionó tanto la estrategia diplomática del Gobierno frente a la disputa por las islas como las decisiones adoptadas para modernizar el sistema de Defensa, en particular la incorporación de los F-16.