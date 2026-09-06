Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja tras una discusión en barrio San Pantaleón

La mujer denunció la agresión durante la madrugada y aseguró que su pareja la golpeó en distintas partes del cuerpo. El acusado fue localizado horas después en una casa de barrio Los Troncos. La Fiscalía investiga el hecho como lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

Detención. Un hombre de 28 años fue aprehendido en Santa Fe por agredir a su pareja.

Un hombre de 28 años , identificado por las iniciales R. A. M. , fue aprehendido este viernes en la ciudad de Santa Fe luego de ser denunciado por su pareja, una mujer de 38 años , por un episodio de violencia de género.

La intervención comenzó durante la madrugada, cuando un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre una situación de violencia en inmediaciones de Martín Zapata y Estrada .

Hasta ese lugar llegaron agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes entrevistaron a la mujer, identificada como M. E. M., de 38 años.

Según su relato, se encontraba en su vivienda junto a su pareja cuando el hombre comenzó a increparla con preguntas vinculadas con su fidelidad y, ante sus respuestas, la habría agredido físicamente con golpes en distintas partes del cuerpo.

La mujer manifestó que sufrió lesiones y agregó que, luego de la agresión, el hombre se retiró del domicilio a bordo de una motocicleta.

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También denunció la posible presencia de un arma

Durante la denuncia, la mujer aseguró además que debajo del asiento de la motocicleta que utilizaba su pareja habría un arma de fuego.

A partir de esa información, los agentes comunicaron lo ocurrido al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas se ordenó acompañar a la víctima hasta su domicilio, dar intervención al Área de la Mujer del servicio local, realizar una requisa en la vivienda en búsqueda del arma y localizar al hombre denunciado.

Lo encontraron horas después

Cerca de las 11 de la mañana, efectivos de la Comisaría 6ª se dirigieron hasta una vivienda ubicada en Beruti al 6500, en barrio Los Troncos, en el noroeste de la ciudad.

En ese lugar lograron localizar y aprehender a R. A. M., quien quedó a disposición de la Justicia.

Posteriormente, la Policía comunicó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del MPA.

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La causa fue caratulada como lesiones leves dolosas

Por disposición fiscal, el hombre continuará privado de su libertad y deberá ser trasladado a Medicina Legal para una revisión médica, además de ser identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La causa quedó provisoriamente calificada como lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

La investigación continuará con las medidas destinadas a determinar las circunstancias de la agresión denunciada y establecer si existió un arma de fuego y cuál fue su eventual participación en el episodio.