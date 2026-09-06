Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja tras una discusión en barrio San Pantaleón

La mujer denunció la agresión durante la madrugada y aseguró que su pareja la golpeó en distintas partes del cuerpo. El acusado fue localizado horas después en una casa de barrio Los Troncos. La Fiscalía investiga el hecho como lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de septiembre 2026 · 18:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Detención. Un hombre de 28 años fue aprehendido en Santa Fe por agredir a su pareja.

Detención. Un hombre de 28 años fue aprehendido en Santa Fe por agredir a su pareja.

Un hombre de 28 años, identificado por las iniciales R. A. M., fue aprehendido este viernes en la ciudad de Santa Fe luego de ser denunciado por su pareja, una mujer de 38 años, por un episodio de violencia de género.

La intervención comenzó durante la madrugada, cuando un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre una situación de violencia en inmediaciones de Martín Zapata y Estrada.

Hasta ese lugar llegaron agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes entrevistaron a la mujer, identificada como M. E. M., de 38 años.

Según su relato, se encontraba en su vivienda junto a su pareja cuando el hombre comenzó a increparla con preguntas vinculadas con su fidelidad y, ante sus respuestas, la habría agredido físicamente con golpes en distintas partes del cuerpo.

La mujer manifestó que sufrió lesiones y agregó que, luego de la agresión, el hombre se retiró del domicilio a bordo de una motocicleta.

LEER MÁS: Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

También denunció la posible presencia de un arma

Durante la denuncia, la mujer aseguró además que debajo del asiento de la motocicleta que utilizaba su pareja habría un arma de fuego.

A partir de esa información, los agentes comunicaron lo ocurrido al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas se ordenó acompañar a la víctima hasta su domicilio, dar intervención al Área de la Mujer del servicio local, realizar una requisa en la vivienda en búsqueda del arma y localizar al hombre denunciado.

Lo encontraron horas después

Cerca de las 11 de la mañana, efectivos de la Comisaría 6ª se dirigieron hasta una vivienda ubicada en Beruti al 6500, en barrio Los Troncos, en el noroeste de la ciudad.

En ese lugar lograron localizar y aprehender a R. A. M., quien quedó a disposición de la Justicia.

Posteriormente, la Policía comunicó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del MPA.

LEER MÁS: Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

La causa fue caratulada como lesiones leves dolosas

Por disposición fiscal, el hombre continuará privado de su libertad y deberá ser trasladado a Medicina Legal para una revisión médica, además de ser identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La causa quedó provisoriamente calificada como lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

La investigación continuará con las medidas destinadas a determinar las circunstancias de la agresión denunciada y establecer si existió un arma de fuego y cuál fue su eventual participación en el episodio.

hombre pareja barrio San Pantaleón vivienda arma
Noticias relacionadas
Rescate en Santa Fe: intervinieron efectivos policiales y del SIES 107 para bajar a un hombre de la cima del Puente Colgante.

Rescataron a un hombre que había subido a la cima del Puente Colgante tras casi una hora de operativo

Aprehendido en Helvecia: un hombre de 67 años fue detenido por presunto abuso sexual.

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Dos jóvenes heridos. Los hombres de 17 y 18 años sufrieron heridas de bala en el barrio San Lorenzo.

Barrio San Lorenzo: investigan una tentativa de robo que dejó a dos jóvenes heridos de bala

B° El Abasto: vecinos enfurecidos por un robo golpearon a un ladrón que terminó internado en el Cullen

B° El Abasto: vecinos enfurecidos por un robo golpearon a un ladrón que terminó internado en el Cullen

Lo último

Unión, con una buena noticia entre los concentrados para recibir al líder Instituto

Unión, con una buena noticia entre los concentrados para recibir al líder Instituto

Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Último Momento
Unión, con una buena noticia entre los concentrados para recibir al líder Instituto

Unión, con una buena noticia entre los concentrados para recibir al líder Instituto

Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Barrio San Lorenzo: investigan una tentativa de robo que dejó a dos jóvenes heridos de bala

Barrio San Lorenzo: investigan una tentativa de robo que dejó a dos jóvenes heridos de bala

Taxis y remises, entre cuotas inaccesibles para renovar sus flotas y una competencia desigual: denuncian más de 1.000 vehículos de apps sin habilitación

Taxis y remises, entre cuotas inaccesibles para renovar sus flotas y una competencia desigual: denuncian más de 1.000 vehículos de apps sin habilitación

Ovación
Todo lo que se juega Unión ante Instituto: la chance de dar otro paso en su levantada

Todo lo que se juega Unión ante Instituto: la chance de dar otro paso en su levantada

Colapinto se despistó, cayó al 16° y protagonizó una gran remontada en Monza

Colapinto se despistó, cayó al 16° y protagonizó una gran remontada en Monza

Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: Era una gran oportunidad

Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: "Era una gran oportunidad"

Scaloni apareció en el GP de Italia de Fórmula 1: Ahora estoy disfrutando

Scaloni apareció en el GP de Italia de Fórmula 1: "Ahora estoy disfrutando"

Video: así fue el despiste con el que Colapinto arruina el GP de Italia

Video: así fue el despiste con el que Colapinto arruina el GP de Italia

Policiales
Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus