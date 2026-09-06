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Spreen hizo historia en Buenos Aires: creó un alfajor de 3.162 kilos y logró un nuevo récord Guinness

El streamer santotomesino encabezó el desafío en Recoleta, donde se presentó el alfajor más grande del mundo. La pieza superó por casi siete veces la marca que Uruguay conservaba desde 2010 y fue repartida en unas 60.000 porciones.

6 de septiembre 2026 · 18:54hs
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Récord Guinness. El streamer Spreen creó el alfajor más grande del mundo con 3.162 kilos.

Récord Guinness. El streamer Spreen creó el alfajor más grande del mundo con 3.162 kilos.

El streamer santotomesino Iván “Spreen” Buhajeruk sumó este sábado un nuevo reconocimiento internacional al encabezar la elaboración del alfajor más grande del mundo en la ciudad de Buenos Aires.

El desafío se realizó en la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta, en el marco del evento Cafecito BA, donde cientos de personas se acercaron para acompañar la propuesta y presenciar el intento de récord.

La pieza alcanzó un peso exacto de 3.162 kilos, una cifra que permitió superar ampliamente la marca anterior.

Hasta este sábado, el récord estaba en manos de Uruguay, donde en diciembre de 2010 una alfajorera de la ciudad de Minas había elaborado un alfajor de 464 kilos.

El nuevo registro argentino multiplicó por casi siete aquella marca.

Miles de kilos de ingredientes

La dimensión del alfajor obligó a desplegar una importante estructura de producción, montaje y logística.

Para su elaboración se utilizaron aproximadamente 1.400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate y 800 kilos de harina, además de más de 250 maples de huevos y 100 kilos de miel.

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Más de 100 personas participaron de la preparación y el armado de la pieza, que requirió un trabajo coordinado durante toda la jornada.

La organización estuvo a cargo de profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional, junto con integrantes de Kilómetro del Alfajor Argentino, quienes estuvieron al frente de los aspectos técnicos y logísticos del desafío.

Guinness certificó el récord

Uno de los momentos centrales del evento fue el pesaje oficial de la pieza.

Un juez de Guinness World Records supervisó el procedimiento y certificó el resultado, requisito indispensable para validar formalmente el nuevo récord mundial.

Con la certificación, Argentina quedó registrada como el país que posee el alfajor más grande del mundo, tras superar la marca uruguaya vigente desde hace 16 años.

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Spreen y una multitud en Recoleta

La convocatoria también estuvo marcada por la presencia de seguidores de Spreen, que se acercaron hasta la plaza para acompañar al creador de contenido.

Una vez confirmado el récord, comenzó la distribución del alfajor entre los asistentes.

En total, se prepararon unas 60.000 porciones, que fueron entregadas al público presente durante la celebración.

El propio Spreen participó de la entrega, saludó a sus seguidores y se fotografió con quienes se acercaron al evento.

El destino del alfajor que sobró

La iniciativa también contempló un fin solidario.

Todo el remanente que no pudo ser distribuido durante la jornada será donado a un centro de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el desafío no terminó con la certificación del récord, sino que tuvo además un componente solidario vinculado con el destino de parte de la producción.

Un récord que nació en Santa Fe y terminó en Buenos Aires

El nuevo reconocimiento vuelve a poner a un santotomesino en el centro de una propuesta de alcance internacional.

Spreen, uno de los creadores de contenido más conocidos de Argentina, encabezó un desafío que combinó gastronomía, entretenimiento y una convocatoria multitudinaria.

Con 3.162 kilos, el alfajor presentado en Recoleta no solo quebró el récord anterior, sino que dejó una nueva marca para una de las preparaciones más populares de la gastronomía argentina.

Spreen récord Guinness alfajor Buenos Aires
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