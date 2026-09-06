Alarma en Miami: un avión de carga se despistó al aterrizar y terminó incendiado cerca de una carretera

El Boeing 767-300 de Prime Air había partido de San Juan y sufrió un accidente durante el aterrizaje. La aeronave quedó junto a una carretera y el aeropuerto activó un cierre temporal de sus operaciones.

Avión de carga. Un Boeing 767-300 de Prime Air se despistó en Miami durante el aterrizaje.

Un Boeing 767-300 de carga , operado por 21 Air para Prime Air, sufrió este domingo un accidente durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami .

La aeronave, que había despegado desde San Juan, Puerto Rico , se salió de la pista durante la maniobra y terminó en un sector cercano a una carretera, donde chocó contra varios vehículos y se incendió .

Videos difundidos por testigos mostraron una importante columna de humo negro y llamas en la zona del impacto.

Amplio operativo de emergencia

Tras el accidente se desplegaron decenas de unidades de Miami-Dade Fire Rescue para combatir el fuego y asistir a las personas involucradas.

Las autoridades reportaron varios pacientes, aunque en los primeros informes no se habían precisado oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones.

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El accidente también provocó el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje del aeropuerto, con demoras y posibles cancelaciones en numerosos vuelos.

#ALERTA | Avión de carga de Prime Air se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami tras cruzar una carretera, dejando múltiples fatalidades confirmadas en un área próxima a un almacén de Amazon. pic.twitter.com/jJ67SNJHGU — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 6, 2026

Investigan qué provocó el accidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB) iniciaron las investigaciones para determinar por qué el avión abandonó la pista durante el aterrizaje.

Por el momento, no se estableció si el incidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema durante la aproximación u otra circunstancia.

El Boeing 767 involucrado tiene aproximadamente 32 años y había sido construido originalmente como avión de pasajeros antes de ser convertido en carguero.

Los investigadores analizarán la aeronave, las condiciones del vuelo y los registros disponibles para reconstruir la secuencia del accidente y establecer sus causas.