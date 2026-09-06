Un Boeing 767-300 de carga, operado por 21 Air para Prime Air, sufrió este domingo un accidente durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Alarma en Miami: un avión de carga se despistó al aterrizar y terminó incendiado cerca de una carretera
El Boeing 767-300 de Prime Air había partido de San Juan y sufrió un accidente durante el aterrizaje. La aeronave quedó junto a una carretera y el aeropuerto activó un cierre temporal de sus operaciones.
La aeronave, que había despegado desde San Juan, Puerto Rico, se salió de la pista durante la maniobra y terminó en un sector cercano a una carretera, donde chocó contra varios vehículos y se incendió.
Videos difundidos por testigos mostraron una importante columna de humo negro y llamas en la zona del impacto.
Amplio operativo de emergencia
Tras el accidente se desplegaron decenas de unidades de Miami-Dade Fire Rescue para combatir el fuego y asistir a las personas involucradas.
Las autoridades reportaron varios pacientes, aunque en los primeros informes no se habían precisado oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones.
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El accidente también provocó el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje del aeropuerto, con demoras y posibles cancelaciones en numerosos vuelos.
Investigan qué provocó el accidente
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB) iniciaron las investigaciones para determinar por qué el avión abandonó la pista durante el aterrizaje.
Por el momento, no se estableció si el incidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema durante la aproximación u otra circunstancia.
El Boeing 767 involucrado tiene aproximadamente 32 años y había sido construido originalmente como avión de pasajeros antes de ser convertido en carguero.
Los investigadores analizarán la aeronave, las condiciones del vuelo y los registros disponibles para reconstruir la secuencia del accidente y establecer sus causas.