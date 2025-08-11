Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

La oferta de Olympiacos por Kevin Zenón fue inferior a la cláusula de rescisión, aunque hay predisposición para la venta esquivando a Unión, que se plantó

11 de agosto 2025 · 18:14hs
Uno de los nombres que sigue generando ruido es Kevin Zenón, ya que está en la mira de Olympiacos de Grecia, que ya presentó una oferta, aunque insuficiente. Ahora se espera una segunda propuesta, que podría reactivar la negociación y, de paso, volver a poner en alerta a Unión, que tiene el 20% de la ficha.

La primera propuesta fue de 7 millones de dólares por el 80% del pase, lejos de los 15 millones de dólares que figuran en la cláusula de rescisión. El correntino habría presionado para que se concrete, manifestando su interés en emigrar a Europa. En el Xeneize no cerraron la puerta, pero pusieron una condición que todo el monto quede para el club, dejando fuera a Unión de cualquier porcentaje o beneficio por la venta.

Unión, firme ante las condiciones de Boca

Ante esa maniobra, la dirigencia tatengue reaccionó con firmeza. El presidente Luis Spahn fue tajante: si no se respeta la participación por el porcentaje el 20%, bloquearán la transferencia. Esa advertencia enfrió las negociaciones y obligó a Boca a replantear la estrategia.

Boca buscó esquivar a Unión en la venta por Zenón y por ahora quedó todo en pausa.

Desde entonces, todo quedó en pausa. Pero en las últimas horas, volvió a surgir la expectativa de que Olympiacos presente una nueva oferta superadora, lo que podría reabrir la puerta para una salida del correntino. De concretarse, Boca deberá decidir si cede o si mantiene su postura inicial, lo que podría terminar complicando aún más la operación.

Mientras tanto, en Unión ya dejaron en claro que no cederán fácilmente. Si Zenón se va, el club santafesino quiere cobrar lo que le corresponde y, si eso no ocurre, no dudará en usar los mecanismos legales para frenar la transferencia. El caso Zenón está lejos de cerrarse. Entre el deseo del jugador, los intereses cruzados y los millones en juego, todo puede pasar en las próximas semanas.

