La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Boca empató ante Racing y estiró a 12 partidos su racha sin triunfos. El empate 1-1 llegó en la agonía del encuentro gracias a un gol de Milton Giménez, pero no evitó que las miradas se posaran en la reacción del presidente, Juan Román Riquelme , quien fue seguido de cerca por las cámaras durante todo el compromiso.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, tuvo un desarrollo cambiante. El Xeneize mostró momentos de buen juego, pero estuvo cerca de sufrir otra derrota luego del gol de Santiago Solari a los 75 minutos. En el palco presidencial, Riquelme, acompañado por Pablo Ledesma y Mariano Herrón, vivió el partido con intensidad. Las imágenes difundidas por ESPN muestran cómo grita el empate de Giménez, gesto que se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que no es tan común verlo con algún tipo de gesto efusivo.

La presencia de Ledesma, actual DT de la Sexta División junto con Daniel Díaz, y de Herrón, quien volvió a dirigir la reserva junto a Morel Rodríguez, se dio en un contexto de cambios estructurales. En los últimos días, se confirmaron las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna del Consejo de Fútbol, así como la rescisión del contrato de Marcos Rojo.

La reacción de Riquelme en Boca

Porque nadie entiende qué festejaba el presidente de Boca. pic.twitter.com/kZwZSJWjtq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 9, 2025

El momento es crítico: Boca ya quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima y en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. El Clausura es su única chance de acceder al máximo torneo continental, ya sea como campeón o terminando entre los tres primeros de la tabla anual.

La última declaración pública de Riquelme fue a fines de junio, cuando recordó: “Desde 2019 que llegamos somos el club que más títulos ganó de todos”. Sin embargo, la realidad contrasta con esas palabras y pone a prueba la paciencia del hincha, que espera una pronta reacción futbolística.