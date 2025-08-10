Uno Santa Fe | Ovación | Boca

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Luego del gol de Milton Giménez que le dio el empate a Boca ante Racing, no pasó desapercibida la reacción de Juan Román Riquelme

10 de agosto 2025 · 12:13hs
La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Boca empató ante Racing y estiró a 12 partidos su racha sin triunfos. El empate 1-1 llegó en la agonía del encuentro gracias a un gol de Milton Giménez, pero no evitó que las miradas se posaran en la reacción del presidente, Juan Román Riquelme, quien fue seguido de cerca por las cámaras durante todo el compromiso.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, tuvo un desarrollo cambiante. El Xeneize mostró momentos de buen juego, pero estuvo cerca de sufrir otra derrota luego del gol de Santiago Solari a los 75 minutos. En el palco presidencial, Riquelme, acompañado por Pablo Ledesma y Mariano Herrón, vivió el partido con intensidad. Las imágenes difundidas por ESPN muestran cómo grita el empate de Giménez, gesto que se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que no es tan común verlo con algún tipo de gesto efusivo.

La presencia de Ledesma, actual DT de la Sexta División junto con Daniel Díaz, y de Herrón, quien volvió a dirigir la reserva junto a Morel Rodríguez, se dio en un contexto de cambios estructurales. En los últimos días, se confirmaron las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna del Consejo de Fútbol, así como la rescisión del contrato de Marcos Rojo.

La reacción de Riquelme en Boca

Embed

El momento es crítico: Boca ya quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima y en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. El Clausura es su única chance de acceder al máximo torneo continental, ya sea como campeón o terminando entre los tres primeros de la tabla anual.

La última declaración pública de Riquelme fue a fines de junio, cuando recordó: “Desde 2019 que llegamos somos el club que más títulos ganó de todos”. Sin embargo, la realidad contrasta con esas palabras y pone a prueba la paciencia del hincha, que espera una pronta reacción futbolística.

Boca Riquelme Racing
Noticias relacionadas
el boca de russo pone mucho en juego ante racing

El Boca de Russo pone mucho en juego ante Racing

el resumen del mercado de pases de racing tras la llegada de marcos rojo

El resumen del mercado de pases de Racing tras la llegada de Marcos Rojo

estudiantes rechazo rapidamente el trueque que le propuso boca por ascacibar

Estudiantes rechazó rápidamente el trueque que le propuso Boca por Ascacíbar

el desfavorable historial entre boca y racing que preocupa a riquelme

El desfavorable historial entre Boca y Racing que preocupa a Riquelme

Lo último

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Último Momento
Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música