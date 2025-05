El Burrito Ortega criticó el rendimiento de River

"Después de haber jugado tan bien contra Boca, un hermoso partido, tuvo dos buenos y con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No era el equipo que venía jugando y por eso lo perdió", comenzó el volante ofensivo.

Asimismo, señaló al campeonato local, que tendrá la definición el próximo domingo en el duelo entre Platense y Huracán, como “muy ganable”. Y continuó: "Todos sabemos que Platense juega de esa forma y venía bien, pero River tenía que hacer un partido bueno y ganar para pasar", haciendo referencia al cruce a la eliminación frente al “Calamar”.

LEER MÁS: Independiente aplastó a Nacional Potosí y clasificó a octavos de Copa Sudamericana

La mirada focalizada en la Copa Libertadores

No obstante, Ortega hizo hincapié en el segundo semestre que se le viene a la “Banda” con la Copa Libertadores -ya clasificado a los octavos de final como primero del Grupo B- y el Mundial de Clubes 2025 como los certámenes destacados en los que el “Millo” deberá darle prioridad.

“La Copa es todo y ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata. Pero se viene un torneo muy lindo y muy importante para River también", concluyó.

En el certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el mes de junio y julio, River compartirá la Zona E del certamen junto al Inter de Italia, Monterrey de México y Urawa Red Diamonds de Japón.