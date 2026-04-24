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"Una broma puede convertirse en un problema": el video de alumnos de una escuela de la región que advierte sobre las amenazas

Estudiantes de 6° año de la escuela EETP N° 692 de Cañada de Gómez lanzaron una campaña de concientización para alertar sobre las graves consecuencias legales y sociales de las falsas amenazas de tiroteos que circulan en redes sociales

24 de abril 2026 · 13:19hs
Alumnos del colegio Paula Albarracín en Cañada de Gomez (Santa Fe) 

captura video

Alumnos del colegio Paula Albarracín en Cañada de Gomez (Santa Fe) 

Ante la problemática por las constantes amenazas de ataques en escuelas de distintos puntos del país, una comunidad estudiantil de la región publicó un video, que hicieron los propios alumnos, para hacer un llamado a la reflexión: “¿Y si viralizamos estudiar y cuidar la escuela?”, plantearon.

La propuesta fue liderada por alumnos de 6° año de la EETP N° 692 “Paula Albarracín”, ubicada en Cañada de Gómez. A través de una pieza audiovisual, los adolescentes buscan sensibilizar a sus compañeros sobre la gravedad de difundir mensajes violentos en entornos digitales, que muchas veces intentan camuflarse bajo la apariencia de simples "bromas".

“¿Y si viralizamos estudiar y cuidar la escuela?”, cuestionan los estudiantes en el video, proponiendo un cambio de paradigma en el uso de las redes sociales.

La campaña pone el foco en que estas acciones tienen efectos tangibles y nocivos: el miedo de los alumnos, padres, la movilización de fuerzas de seguridad y el cierre preventivo de aulas. Al respecto, el grupo de jóvenes es tajante al señalar que “una broma se puede convertir en un problema”.

El contenido, que alcanzó una gran repercusión, subraya la necesidad de preservar el entorno educativo como un refugio de paz. “La escuela tiene que ser un lugar seguro, no un campo de batalla”, afirman los protagonistas, sintetizando la preocupación colectiva que afecta a docentes y alumnos.

• LEER MÁS: El gobierno ya envió 39 notificaciones para cubrir los costos por los operativos ocasionados por las falsas amenazas a escuelas

video alumnos escuela Cañada de Gómez
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