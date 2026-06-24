Bosnia y Herzegovina doblegó a Qatar y sueña con ser un mejor tercero para clasificar

Bosnia y Herzegovina superó 3 a 1 a Qatar en la última fecha del Grupo B del Mundial en el Lumen Field de Seattle y quedó con chances de seguir

Bosnia y Herzegovina cerró su participación en el Grupo B del Mundial con una victoria contundente por 3-1 ante Qatar , resultado que no solo le permitió despedirse con buenas sensaciones, sino también mantener viva la ilusión de avanzar a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros del torneo.

El conjunto europeo terminó tercero en su zona y quedó bien posicionado en la pelea por uno de los ocho cupos que clasifican a los dieciseisavos de final entre los 12 grupos del certamen. En caso de lograrlo, marcaría un hecho histórico: sería la primera vez que Bosnia supera la fase de grupos en un Mundial, luego de su única participación previa en Brasil 2014, donde no pudo avanzar.

El partido comenzó a definirse en la primera media hora. A los 29 minutos, Kerim Alajbegovic abrió el marcador con un potente remate desde media distancia que superó al arquero Mahmud Abunada. Con apenas 18 años, el atacante ingresó en la historia grande del torneo al convertirse en el octavo futbolista más joven en convertir un gol en Copas del Mundo.

Cinco minutos más tarde, Bosnia amplió la ventaja tras una acción por izquierda de Sead Kolasinac. El envío terminó en el área y Edin Deko conectó una volea que se desvió en Sultan Al-Brake, decretando el 2-0 en contra para el conjunto qatarí.

Qatar logró reaccionar antes del descanso gracias a Hassan Al Haydos, que descontó a los 42 minutos y le dio algo de vida a su equipo en el cierre de la primera mitad. Sin embargo, la ilusión duró poco.

En el complemento, Bosnia volvió a golpear y sentenció el encuentro a los 80 minutos con el tanto de Ermin Mahmi, quien ya había convertido en la derrota ante Suiza y volvió a aparecer para sellar el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Bosnia se despide del grupo con una victoria clave y la expectativa de saber si le alcanza para meterse entre los mejores terceros del Mundial. Qatar, en tanto, cerró su participación sin triunfos en el torneo.

El resumen de Bosnia y Herzegovina y Qatar