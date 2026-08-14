Escándalo en la Escuela Penitenciaria: el Gobierno de Santa Fe avanza en la expulsión de siete cadetes

La denuncia fue radicada por las propias autoridades del establecimiento "Marcos Sánchez" tras tomar conocimiento del hecho. La fiscal Jorgelina Moser Ferro ordenó la revisación de la víctima, mientras desde el Gobierno provincial confirmaron la expulsión de todos los implicados.

Escándalo en la Escuela Penitenciaria por una denuncia de abuso: el Gobierno avanza en la expulsión de siete cadetes. La información fue confirmada por Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Personal de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe detuvo este viernes a dos jóvenes e identificó a otros cinco aspirantes al Servicio Penitenciario provincial, todos implicados por una denuncia de agresión sexual hacia uno de sus compañeros. La denuncia fue realizada por uno de los directores de la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez” , ubicada en la ciudad de Santa Fe.

La fiscal en turno, Jorgelina Moser Ferro, dispuso el traslado de la víctima a la Comisaría de la Mujer para un examen físico y psicológico.

Al respecto, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, detalló que se trata de “un abuso sexual simple ocurrido en la Escuela Penitenciaria Nº 7 de Las Flores donde se forman cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe”, que tuvo lugar dentro del establecimiento pero “fuera de la esfera de custodia directa de las personas que tienen a cargo a estos chicos para su formación”, remarcó.

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Detenciones

Por el hecho hay siete hombres denunciados que “ya fueron notificados de la formación de la causa” y, según comunicó Galfrascoli, “en estos momentos la Policía de Investigaciones, a través de la Agencia de Trata de Personas y su área de género, está procediendo a realizar las detenciones ordenadas. Ya hay dos que fueron privados de su libertad”. Las siguientes están en proceso de concretarse.

El funcionario sumó que desde Provincia se trabaja “asistiendo a la fiscal en todas las tareas de orden investigativa, para rápidamente poder llevar a todas las personas a la audiencia de imputación de cargos y que la justicia penal santafesina les aplique las medidas cautelares que la fiscalía solicite y crea correspondiente”.

Acompañamiento

Asimismo, Galfrascoli destacó el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe “a la familia y a la persona que ha sufrido este delito”, reconoció que los varones denunciados “no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino por el hecho que han cometido”, asegurando también que todas las instituciones de formación de la Provincia de Santa Fe “tienen protocolos y prácticas desde sus direcciones políticas y administrativas, un celo absoluto ante estas situaciones porque no se permite, no se apaña, no se encubre, sino que esto se investiga. No se deja que ninguna persona que haya tenido conductas como estas pueda seguir un segundo más en nuestras escuelas”, concluyó.