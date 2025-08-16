El Central de Di María quiere volver al triunfo ante Riestra

El Rosario Central de Ángel Di María recibe desde las 18.30 y a Deportivo Riestra por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Rosario Central y Deportivo Riestra chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por TNT Sports.

Con la expectativa de la vuelta de Ángel Di María, el “Canalla” se mantiene invicto aunque con un solo triunfo, mientras que el “Malevo” llega con las mismas unidades pero con dos derrotas.

Probables formaciones de Rosario Central vs Deportivo Riestra

Rosario Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Ariel Holan.

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo; Pablo Monje y Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.