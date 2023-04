El clásico entre Independiente y Racing dejó un picante empate

La Academia controlaba el juego en el inicio, pero no lograba lastimar. Sin embargo, el goleador del Rojo salvó en la línea el primer grito del partido tras un cabezazo de Gabriel Hauche a los 10 de juego que provocó que la pelota pasara por encima de Rodrigo Rey. De inmediato los dirigidos por Ricardo Zielinski respondieron con Ayrton Costa, quien entregó el balón a las manos de Gabriel Arias.

Minutos más tarde, en una combinación entre Mauricio Cuero y Matías Giménez que terminó en centro, Cauteruccio controló con el pecho en la medialuna del área y de derecha clavó un golazo contra el ángulo inferior izquierdo de Arias. Tras el 1-0 parcial, la visita intentó reponerse y tuvo algunas llegadas hasta que a los 35 Facundo Mura ingresaba al área y Nicolás Vallejo se lo llevó puesto. Pese a que Yael Falcón Pérez cobró penal, la falta había sido fuera del área, pero el VAR no lo advirtió y Rojas lo cambió por gol.

Independiente vs Racing 1-1 Resumen y Goles COMPLETO | Liga Profesional 2023

En el segundo tiempo, el nivel de ambos equipos bajó considerablemente y si bien el local tuvo las principales aproximaciones, no logró llevar el peligro al arco rival ni concretar las subidas de Cuero por la banda izquierda. Más allá de que dio la sensación de que el Rojo terminó un poco mejor, no pudo romper la negativa racha de once sin ganar.

En la próxima fecha los dirigidos por el Ruso visitarán a River el domingo desde las 20.30, mientras que la Academia, que lleva tres encuentros sin conseguir un triunfo, recibirá a Atlético Tucumán el lunes a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.