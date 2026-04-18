Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra es una muestra constante de talento y, tras la etapa 1 del Rally Sudamericano en Mina Clavero, es el líder de la carrera.

Por muchos factores, una jornada fabulosa fue la primera oficial de competencia del evento en el Valle de Traslasierra (Mina Clavero) que es válido por la segunda fecha de la temporada tanto del Campeonato Sudamericano como el Argentino de Rally.

Es que la climatología que estuvo realmente maravillosa sirvió de acompañamiento para una enorme cantidad de público que se hizo presente en cada una de las especiales de carrera para disfrutar -con mucha pasión-, el paso de los mejores vehículos y pilotos de la especialidad de esta parte del mundo.

Así entonces, uno a uno los protagonistas que pudieron ir completando cada parcial y, al fin y al cabo el día, cumpliendo con la etapa, fueron hilvanando los siete prime cronometrados que tuvo el día, que se les presentó con mucha dificultad por cierto.

Sin embargo, tantas cosas pasan: pasan los años, pasan los tramos, pasan los autos, los desarrollos tecnológicos, pero hay algo que no cambia hasta acá: Federico Villagra siendo competitivo en una carrera de rally, sea cual sea la que corra. Y otra vez está sucediendo…

Federico Villagra, un ejemplo de lucha en el Rally en Mina Clavero

Es que el experimentado “Coyote” batalló durante toda la jornada con el boliviano Sebastián Franco (Citroën) y Miguel Baldoni (Skoda), en una pareja lucha de tres por el triunfo parcial, a la que sobre el final se sumó el paraguayo Miguel Zaldívar (Skoda) pero que terminó siendo para el cordobés. Aunque por muy escaso margen.

“Complicada la segunda vuelta con las piedras en el piso, así que intentamos hacer un buen ritmo y por suerte se nos dio. El auto bien, sin problemas, nosotros bien y sabíamos que estábamos para estar ahí adelante, pero ha sido muy parejo entre los tres primeros, pero por suerte lo ganamos nosotros”, comentó el propio Villagra.

Así, Villagra lidera con una diferencia de 8,2 segundos por sobre Baldoni, de 25,8 segundos por encima de Zaldivar y de 27,3 a Franco.

Hoy domingo, se disputa la decisiva etapa 2, con un total de 82,44 kilómetros cronometrados. El inicio del día será en la prueba especial El Faro–San José (12,98 km.) largando a las 08:33 hs., seguido por Ciénaga de Allende–Mina Clavero (8,91 km.). El cierre de la sección será con el tramo Giulio Cesare – Mina Clavero (19,33 km.), uno de los tramos más históricos de rally en la Argentina.

Tras ello será el momento de la definición, que llegará con una segunda pasada por los caminos matutinos, designada la última prueba especial en Giulio Cesare–Mina Clavero (19,33 km.) como Power Stage, donde se otorgarán puntos extra y se definirá la clasificación final, y eso comenzará a las 14:23 hs.