Pier Barrios, sin rodeos en Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Pier Barrios dejó un mensaje de reacción tras la derrota que privó a Colón de sostener la cima en soledad. Durísima derrota ante Morón.

El golpe fue duro y directo. En su visita a Deportivo Morón, Colón cayó 2-0, dejó escapar la cima en soledad y ahora comparte la punta de la Zona A, pero relegado por diferencia de goles. Tras el partido, el subcapitán Pier Barrios puso la cara y dejó un análisis sincero, con autocrítica pero sin dramatismos.

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“Sabíamos lo que iba a ser el partido, pero creo que después de la primera mitad del primer tiempo, cuando nos estábamos acomodando, vino la expulsión de Matías y se nos hizo cuesta arriba. Igual, no hay que poner excusas: hoy no fue el mejor partido nuestro”, reconoció el defensor, marcando el punto de quiebre que condicionó el desarrollo.

Barrios entendió que el equipo nunca logró sentirse cómodo: “En los primeros minutos el rival nos superó, después nos costó, y con un hombre menos se hizo más difícil. Pero hay que salir, seguimos estando ahí arriba y hay que dar vuelta la página rápido. Hay bronca más por la forma que por el resultado”.

Actitud, pero sin premio para Colón

Más allá de la derrota, el subcapitán rescató la entrega del equipo en un contexto adverso: “Siempre da bronca perder. A diferencia del partido con San Telmo, hoy el equipo se entregó. Pudimos tener errores, pero vi un equipo con actitud, que corrió y siguió trabajando con uno menos”.

En esa línea, también explicó cómo impactó el segundo golpe: “Vinimos al segundo tiempo con la ilusión de empatar, pero el gol temprano de ellos nos complicó aún más. Igual, el equipo no se entregó nunca, dio el máximo”.

Un torneo largo y parejo

Barrios fue claro al poner el foco en la exigencia de la categoría: “El que no entiende que vamos a sufrir todo el año no entiende la categoría. Es difícil, tanto de local como de visitante. Vamos a ganar, perder y empatar. Hoy nos toca perder”.

Además, volvió a diferenciar este rendimiento respecto a caídas anteriores: “Para mí no fue la misma imagen que contra San Telmo. Hoy el equipo tuvo que sortear obstáculos y se entregó al máximo”.

El mensaje del vestuario

Por último, reveló qué bajó el cuerpo técnico tras el pitazo final: “El técnico fue claro con nosotros. Por ahí lo hablamos en la semana, en caliente no se quiere decir mucho. Pero nos pidió tranquilidad, que estas cosas pueden pasar, que el equipo se brindó y que hay que seguir adelante”.

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Colón perdió más que tres puntos en Morón: resignó la ventaja en la cima y dejó una imagen irregular. Sin embargo, como marcó Barrios, el torneo recién entra en su tramo decisivo y la reacción deberá ser inmediata para sostenerse en la pelea grande.