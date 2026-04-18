Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pier Barrios, sin rodeos en Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Pier Barrios dejó un mensaje de reacción tras la derrota que privó a Colón de sostener la cima en soledad. Durísima derrota ante Morón.

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 18:28hs
Pier Barrios, sin rodeos en Colón: Hay que dar vuelta la página rápido

Prensa Deportivo Morón

El golpe fue duro y directo. En su visita a Deportivo Morón, Colón cayó 2-0, dejó escapar la cima en soledad y ahora comparte la punta de la Zona A, pero relegado por diferencia de goles. Tras el partido, el subcapitán Pier Barrios puso la cara y dejó un análisis sincero, con autocrítica pero sin dramatismos.

LEER MÁS: Durísima derrota de Colón: Jugó un pésimo partido y dejó de ser puntero

“Sabíamos lo que iba a ser el partido, pero creo que después de la primera mitad del primer tiempo, cuando nos estábamos acomodando, vino la expulsión de Matías y se nos hizo cuesta arriba. Igual, no hay que poner excusas: hoy no fue el mejor partido nuestro”, reconoció el defensor, marcando el punto de quiebre que condicionó el desarrollo.

Barrios entendió que el equipo nunca logró sentirse cómodo: “En los primeros minutos el rival nos superó, después nos costó, y con un hombre menos se hizo más difícil. Pero hay que salir, seguimos estando ahí arriba y hay que dar vuelta la página rápido. Hay bronca más por la forma que por el resultado”.

Actitud, pero sin premio para Colón

Más allá de la derrota, el subcapitán rescató la entrega del equipo en un contexto adverso: “Siempre da bronca perder. A diferencia del partido con San Telmo, hoy el equipo se entregó. Pudimos tener errores, pero vi un equipo con actitud, que corrió y siguió trabajando con uno menos”.

En esa línea, también explicó cómo impactó el segundo golpe: “Vinimos al segundo tiempo con la ilusión de empatar, pero el gol temprano de ellos nos complicó aún más. Igual, el equipo no se entregó nunca, dio el máximo”.

Un torneo largo y parejo

Barrios fue claro al poner el foco en la exigencia de la categoría: “El que no entiende que vamos a sufrir todo el año no entiende la categoría. Es difícil, tanto de local como de visitante. Vamos a ganar, perder y empatar. Hoy nos toca perder”.

Además, volvió a diferenciar este rendimiento respecto a caídas anteriores: “Para mí no fue la misma imagen que contra San Telmo. Hoy el equipo tuvo que sortear obstáculos y se entregó al máximo”.

El mensaje del vestuario

Por último, reveló qué bajó el cuerpo técnico tras el pitazo final: “El técnico fue claro con nosotros. Por ahí lo hablamos en la semana, en caliente no se quiere decir mucho. Pero nos pidió tranquilidad, que estas cosas pueden pasar, que el equipo se brindó y que hay que seguir adelante”.

LEER MÁS: Los pibes que sumó Ezequiel Medrán a las prácticas de Colón

Colón perdió más que tres puntos en Morón: resignó la ventaja en la cima y dejó una imagen irregular. Sin embargo, como marcó Barrios, el torneo recién entra en su tramo decisivo y la reacción deberá ser inmediata para sostenerse en la pelea grande.

Colón Barrios Morón
Noticias relacionadas
lertora dio la cara tras la dura derrota de colon: fue un paso en falso

Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: "Fue un paso en falso"

Colón sufrió una dura derrota y dejó de ser líder.

Durísima derrota de Colón: jugó un pésimo partido y dejó de ser puntero

un desalmado colon no dio la talla y perdio ante moron, que lo alcanzo en la punta de la zona a

Un desalmado Colón no dio la talla y perdió ante Morón, que lo alcanzó en la punta de la Zona A

El Zurdo Borda y el Chiva Leguizamón se medirán en Colón a seis rounds.

Todo listo para el festival boxístico en el Club Atlético Colón

Lo último

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Último Momento
Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Medrán: Las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido

Medrán: "Las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido"

Ovación
Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: Fue un paso en falso

Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: "Fue un paso en falso"

Pier Barrios, sin rodeos en Colón: Hay que dar vuelta la página rápido

Pier Barrios, sin rodeos en Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Baja sensible en Unión: Estigarribia se pierde una final anticipada

Baja sensible en Unión: Estigarribia se pierde una final anticipada

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"