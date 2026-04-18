Independiente le ganó a Defensa y Justicia y Unión quedó 7° en la Zona A

En condición de local, Independiente venció 3-1 a Defensa y Justicia y de esta manera superó en la tabla a Unión

Independiente empezó perdiendo pero se lo dio vuelta a Defensa y Justicia y ganó 3-1 , en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el mediocampista Aaron Molinas abrió el marcador para el Halcón de Varela a los 6 minutos de penal. Pero a los 15', el paraguayo Gabriel Ávalos lo empató para el Rojo de la misma forma. El chileno Maximiliano Gutiérrez dio vuelta el encuentro a los 29 minutos mientras que Lautaro Millán marcó el 3-1 a los 48 minutos del complemento.

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Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanza los 21 puntos, escala a la quinta posición y se afirma en la zona de playoffs del Torneo Apertura. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una gran oportunidad de asentarse en la zona de playoffs y quedó octavo con 19 puntos, pudiendo perder el lugar si se dan algunso resultados. En la próxima fecha, el Halcón recibirá el jueves a Boca desde las 20 en el estadio Norberto Tomagnello.