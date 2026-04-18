Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

El boleto interurbano aumentó 30,57% en Santa Fe y profundiza el impacto en el bolsillo de los santafesinos. Empresarios advertían un fuerte desfasaje de costos.

El boleto del transporte interurbano en la Provincia de Santa Fe registró un nuevo incremento y viajar dentro del territorio provincial se volvió considerablemente más costoso.

Tras la actualización tarifaria, un pasaje entre Santa Fe y Rosario ronda actualmente los $35.000, consolidándose como uno de los tramos más utilizados y con mayor impacto en el bolsillo.

En otros recorridos también se percibe con fuerza la suba. El viaje desde Santa Fe a Rafaela se ubica entre $20.000 y $24.000, mientras que el trayecto hacia Reconquista alcanza valores significativamente más altos, que van de $58.000 a $64.000 según la empresa, el horario y el tipo de servicio.

El boleto del colectivo interurbano aumenta un 30,57% en toda la provincia de Santa Fe

Los nuevos precios reflejan no solo el incremento autorizado recientemente, sino también una fuerte disparidad entre distancias y costos operativos. En términos comparativos, viajar a Reconquista puede costar casi el doble que hacerlo a Rosario, pese a que ambos recorridos son clave para la conectividad provincial.

Aumento en el transporte interurbano

El aumento fue fijado en un 30,57% por el gobierno santafesino, en el marco de una actualización de tarifas solicitada por las empresas del sector, que advertían un fuerte desfasaje frente al incremento de costos.

Empresarios del transporte interurbano piden una suba del 40% del boleto o "los servicios van a quedarse quietos"

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida busca garantizar la continuidad del servicio, considerado esencial, en un contexto económico adverso. Entre los factores que presionan sobre las tarifas se destacan el aumento del combustible, los salarios y el mantenimiento de las unidades.

Quita de subsidios y pedido de las empresas

Además, el sistema de transporte interurbano viene arrastrando el impacto de la quita de subsidios nacionales, particularmente del Fondo Compensador del Interior, lo que obligó a las provincias a redefinir los esquemas de financiamiento.

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

En este escenario, las empresas habían solicitado aumentos cercanos al 40%, aunque finalmente el gobierno optó por un porcentaje menor, intentando equilibrar la sostenibilidad del sistema con el impacto en los usuarios.

La aplicación de los nuevos valores no será uniforme en toda la provincia. Mientras algunas empresas ya comenzaron a reflejar las subas en sus tarifas, otras deberán adecuarlas progresivamente, especialmente aquellas que operan con el sistema SUBE, donde la actualización requiere validaciones técnicas.

El reclamo oficial por los subsidios

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, salió a cuestionar el esquema nacional de reparto de fondos para el transporte público y reclamó más federalismo en la distribución de los recursos.

El funcionario apuntó contra la brecha entre el AMBA y el interior: mientras en Buenos Aires el boleto de colectivo oscila entre $700 y $959, en el interior la tarifa mínima supera los $1.700.

Puccini también expuso los números del desequilibrio: desde 2024, los santafesinos aportaron más de $706.761 millones en impuesto al combustible, pero solo retornaron alrededor de $133.000 millones para el sistema de transporte provincial. En contraste, la Nación destinó más de $1,6 billones al AMBA en el mismo período.