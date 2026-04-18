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Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: "Fue un paso en falso"

Federico Lértora analizó la dura derrota de Colón, destacó la superioridad de Morón y llamó a dar vuelta la página.

18 de abril 2026 · 18:24hs
Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: Fue un paso en falso

Prensa Deportivo Morón

El golpe fue duro y dejó secuelas en Colón. La derrota ante Deportivo Morón no solo significó perder la punta de la Zona A, sino también cederla por diferencia de gol, en un partido donde el equipo estuvo lejos de su mejor versión. Y quien dio la cara fue su capitán, Federico Lértora, con una autocrítica directa y sin rodeos.

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“Caliente, enojados, con frustración porque perdimos, y perdimos bien contra un rival que nos superó y jugó mejor que nosotros”, sentenció el mediocampista apenas terminado el encuentro. Lejos de buscar explicaciones externas, fue claro: “Muchas más explicaciones no hay. Es fútbol, cada partido es distinto, hoy jugamos mal y el rival lo aprovechó”.

Sin excusas y con autocrítica en Colón

Consultado por la expulsión de Matías Muñoz, una de las jugadas discutidas del partido, Lértora evitó polemizar. “Estaba lejos, no la vi bien. Después la analizaremos, pero tampoco es excusa: jugamos mal”, remarcó, dejando en claro que el foco está puertas adentro.

El capitán también desestimó que el rendimiento haya sido una sorpresa. “Sabíamos que era un rival que juega bien, que tiene aspiraciones. Lo trabajamos, pero nos costó hacer pie. Cuando parecía que pasábamos el envión de ellos, se nos hizo todo cuesta arriba”, analizó.

El debe de visitante y el mensaje al hincha de Fede Lértora

Ante la consulta por la diferencia de rendimiento fuera de Santa Fe, Lértora intentó bajar el dramatismo. “Es fútbol. Cuando jugás de visitante, el local tiene ese impulso, como nos pasa a nosotros en casa. No hay que hacer tanto de una derrota”, explicó.

Y agregó: “Así como cuando ganamos decimos que es largo, cuando perdemos también. Ni siquiera estamos en la mitad del torneo. Hay que seguir trabajando”.

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En cuanto al mensaje para los hinchas, fue tajante: “No hay que decirles nada. El hincha vive esto con pasión, nosotros tenemos que responder adentro de la cancha. Hoy jugamos mal, nos hacemos cargo”.

Lo que viene y la necesidad de reaccionar

Colón deberá dar vuelta la página rápidamente, con la mira puesta en el próximo compromiso ante Godoy Cruz. Para Lértora, será una oportunidad clave para recuperar la identidad futbolística.

“Todos los partidos son fundamentales. Nuestro objetivo es ir creciendo, mejorar y construir partido a partido. Hoy fue un paso en falso, ojalá que sea uno de los pocos”, sostuvo.

Además, marcó dónde estuvo una de las claves del partido: “Ellos tienen jugadores de mitad de cancha para adelante muy dinámicos, se mueven mucho y nos costó encontrar las marcas. Nos faltó profundidad y no pudimos aprovechar los espacios”.

Con autocrítica, sin excusas y con la mirada puesta en lo que viene, el capitán dejó en claro el camino: asumir el golpe, corregir errores y volver a mostrar el Colón que lo había llevado a la cima.

Colón Lértora Morón
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