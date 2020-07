El club Náutico Azopardo tiene su actividad casi a pleno

El Club Náutico Azopardo acaba de cumplir en junio pasado 95 años de vida. Se dió en el medio de la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias a partir de la pandemia de coronavirus. Con mucho esfuerzo y dedicación la institución náutica siguió trabajando, con obras que había que terminan, y con la vuelta, en estos momentos, de la gran mayoría de las actividades que allí se practican.

"En nuestra institución pasamos un momento difícil en la etapa de cuarentena, con mucha garra, con mucha energía, lo cual nos permitió salir a flote ante la adversidad. Muchos socios entendieron la situación y continuaron haciendo su aporte. Logramos estabilizarnos y eso es importante", le dijo el doctor Fabio Cremón a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Náutico Azopardo señaló que "en este club tenemos la ventaja que la mayoría de las actividades son individuales y al aire libre. Osea que la posibilidad de contagio dentro del club es muy menor. Tenemos las actividades deportivas casi en un ochenta por ciento ya funcionando".

image.png El club se prepara para organizar la tradicional Travesía Cayastá-Santa Fe.

Enumeró que "tenemos el gimnasio que está funcionando con todos los protocolos de higiene y salubridad. El comedor con las restricciones que tiene, el canotaje está funcionando a pleno, y el gimnasio de escalada está en actividad. No arrancó todavía el fútbol 5, y los cursos que se daban de conductor náutico y otros individuales no están funcionando".

"Los protocolos que nos aprobaron, después de una gran lucha con las autoridades municipales y provinciales, para que nos habiliten, es sobre todo tener las medidas distanciamiento que tienen todos los clubes. El tema de uso de barbijo social, todas las condiciones de limpieza, y de higiene que debe haber tanto en las boteras como en el gimnasio. Los protocolos para cada actividad son diferentes y se cumplen a rajatabla" explicó Cremón.

Un dato no menor es que Azopardo cerraron en su momento las puertas, pero las obras no se detuvieron. "Si efectivamente, pudimos concluir o en realidad continuar con obras en diferentes puntos del club que estaban inconclusos, como los baños del sector norte. De a poco lo fuimos terminando. Lo bueno es que a pesar de estas condiciones especiales que estamos pasando, el club no paró nunca de crecer. Se cumple la cuestión social, de solidaridad, ya que por ejemplo recientemente hicimos una entrega de frazadas aquí en la Vuelta del Paraguayo. Es una misión que nos autoimpusimos en los últimos años".

image.png Las obras en la prestigiosa entidad de barrio Candioti nunca se pararon.

"Con el tema ambiental estamos muy enrolados, ya que es nuestro hábitat natural, y el que más disfrutamos, por eso estamos muy preocupados por la quema de pastizales acá en toda la zona. Estamos atento a lo que pasa con la naturaleza, como el río bajo, la contaminación con el tema de los plásticos y residuos urbanos" señaló el presidente de Azopardo, institución que se encuentra ubicada en avenida Alem y Vélez Sarsfield de nuestra capital.

Por último, se refirió a la posibilidad de organizar la tradicional Travesía Cayastá-Santa Fe, que debería ser la edición 24°, sobre lo cual expresó que "nosotros tenemos un lema que es que la travesía no se corta. Por lo tanto, estamos analizando como está la situación Cayastá-Santa Fe, está complicado, y por eso estamos viendo rutas alternativas por el San Javier, por el Paraná, pero si nos habilitan la prueba sería bueno. La gente está desesperada por ir al río, y hacer esas largas jornadas. Todos esperan que se haga, y por eso estamos ya trabajando para ver si se puede realizar".