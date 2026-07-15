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Unión acelera y realizó una oferta por el volante Mirko Bonfigli

Desde hace semanas se viene mencionando que Unión está interesado en el mediocampista de Deportivo Maipú y la intención es adquirir un porcentaje de su ficha

15 de julio 2026 · 11:32hs
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Unión acercó una oferta para adquirir el 70% de la ficha de Mirko Bonfigli.

Unión acercó una oferta para adquirir el 70% de la ficha de Mirko Bonfigli.

El mercado de pases de Unión tiene como principal novedad y la confirmación de la incorporación de Mauro Luna Diale. A la vez que la dirigencia ya tiene acordada de palabra la vuelta de Ignacio Malcorra, quien estaría llegando este miércoles a Santa Fe.

Unión acelera por Mirko Bonfigli

A su vez, está a una firma de sumar al lateral derecho Juan de Dios Pintado, mientras que en las últimas horas, el Tate realizó un ofrecimiento concreto por el volante de Deportivo Maipú Mirko Bonfigli.

Se menciona que los directivos rojiblancos acercaron una propuesta concreta para adquirir el 70% de la ficha del mediocampista de 22 años, que habitualmente se desempeña por el centro, pero que puede jugar por el carril derecho.

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En el campeonato de la Primera Nacional, Bonfigli tiene asistencia perfecta, dado que jugó los 20 partidos, 19 de ellos como titular, anotando tres goles y brindando dos asistencias, sumando 1572' en cancha.

Lo cierto es que las negociaciones avanzan, si bien el elenco mendocino no pretendía desprenderse del jugador, la propuesta es concreta y existe cierto optimismo en que se pueda concretar.

Unión oferta Deportivo Maipú
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