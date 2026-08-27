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El Dibu Martínez es nuevo arquero del Chelsea

Dibu Martínez acordó su salida de Aston Villa y se sumará a los Blues, donde firmará por dos temporadas con una tercera opcional.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 18:30hs
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El Dibu Martínez es nuevo arquero del Chelsea

Dibu Martínez tiene nuevo club. El arquero argentino acordó su llegada al Chelsea después de varios meses en los que su futuro había estado en duda. El conjunto londinense alcanzó un acuerdo con Aston Villa para adquirir su pase y el marplatense viajará este viernes a Londres para completar los trámites y firmar su nuevo contrato.

LEER MAS: Dibu Martínez fue ofrecido al Chelsea

Un cambio de aire para el campeón del mundo

La salida de Martínez de Aston Villa se produce después de una etapa de enorme importancia para el arquero. Desde su llegada en septiembre de 2020, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y fue protagonista de momentos históricos durante su estadía.

LEER MAS: Alarma en la Selección Argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en su mano

El interés de Chelsea apareció luego de que Tottenham también analizara la posibilidad de contratarlo. Finalmente, los Blues avanzaron con mayor decisión y llegaron a un entendimiento para adquirir su ficha por 7,5 millones de libras, una cifra cercana a los 8,75 millones de dólares.

El vínculo será por dos temporadas y tendrá una opción para extenderlo por una tercera. De esta manera, Martínez continuará su carrera en Inglaterra, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

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Dibu Martínez no jugará mas en el Aston Villa y será jugador del Chelsea.

Competirá por el puesto en Chelsea

El Dibu no llegará al conjunto londinense para ocupar un lugar secundario. El argentino competirá por la titularidad con el español Robert Sánchez, quien comenzó la temporada con una actuación cuestionada ante Fulham.

A sus 33 años, Martínez afrontará una nueva oportunidad en uno de los clubes más importantes de la Premier League. Su objetivo será ganarse rápidamente un lugar y ayudar al equipo a pelear por títulos.

Durante su paso por Aston Villa disputó 256 encuentros, recibió 305 goles y consiguió mantener su arco invicto en 80 oportunidades. Además, fue parte fundamental de la consagración del club en la Europa League.

Una carrera construida en Inglaterra

Salvo por un breve préstamo en Getafe, Martínez desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el fútbol inglés. Antes de convertirse en figura de Aston Villa, pasó por Oxford United, Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers y Reading.

Ahora comenzará una nueva etapa en Chelsea, donde tendrá la posibilidad de seguir ampliando su legado en la Premier League y afrontar un desafío acorde con la jerarquía que construyó desde que se convirtió en una de las figuras de la Selección Argentina.

Dibu Martínez Chelsea Premier League arquero
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