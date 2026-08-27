Champions: así quedaron los cruces de Real Madrid, Barcelona y PSG

La UEFA realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions 2026/27 y los 36 equipos participantes ya saben contra quiénes jugarán en la primera etapa.

La nueva edición de la Champions League comenzó a tomar forma este jueves en Mónaco, donde quedaron establecidos los enfrentamientos correspondientes a la fase de liga. Los 36 participantes ya conocen a sus ocho adversarios y deberán completar cuatro presentaciones en casa y otras cuatro fuera para avanzar hacia la instancia decisiva del certamen europeo.

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Un arranque con partidos de alto voltaje

Real Madrid tendrá varios desafíos importantes desde el comienzo. El conjunto español se medirá con Inter y Arsenal, además de afrontar compromisos contra PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas.

PSG, actual campeón, tampoco tendrá un camino sencillo. Barcelona y Manchester City aparecen como sus principales obstáculos, mientras que también deberá jugar contra Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.

El Barcelona, además de cruzarse con el campeón parisino, tendrá otro duelo de máxima exigencia frente al Manchester City. Sporting CP y Aston Villa completan algunos de los encuentros más destacados de su calendario.

Bayern, Atlético y Liverpool también tienen rivales

Manchester City tendrá una primera etapa cargada de partidos importantes. PSG y Barcelona serán sus adversarios más fuertes, mientras que Porto, Napoli, Sporting CP, RB Leipzig, AEK Atenas y Lens completarán su recorrido.

Bayern Munich tendrá como principales desafíos los cruces ante Arsenal y Atlético de Madrid, además de enfrentar a Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

El Atlético también tendrá una agenda exigente: jugará contra Bayern, Liverpool y Manchester United, entre otros. Por su parte, Liverpool deberá medirse con Atlético de Madrid e Inter, además de Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.

Cuándo comenzará el torneo

La actividad de la fase de liga arrancará el 8 de septiembre de 2026 y finalizará el 27 de enero de 2027. Los ocho mejores de la clasificación pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre los puestos 9 y 24 deberán disputar una ronda adicional.

Los playoffs se desarrollarán en febrero y los octavos comenzarán en marzo. Después llegarán los cuartos y las semifinales, antes de la definición.

Madrid espera por la gran definición

La final de la Champions League 2026/27 tendrá como escenario el estadio Metropolitano de Madrid y se jugará el 5 de junio de 2027.

La UEFA deberá completar ahora la programación de la primera fase, con la distribución definitiva de fechas y horarios para cada uno de los partidos.