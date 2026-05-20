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Aston Villa de Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras vencer con autoridad 3 a 0 a Friburgo en la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul

20 de mayo 2026 · 19:24hs
Aston Villa de Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League

@AVFCOfficial

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras vencer con autoridad por 3 a 0 a Friburgo en la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. El equipo dirigido por Unai Emery fue ampliamente superior y levantó un nuevo título continental gracias a los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

El conjunto inglés impuso condiciones desde el inicio y estuvo cerca de abrir el marcador a los dos minutos. Tielemans condujo y habilitó por la derecha a Rogers, quien desbordó y sacó un potente remate que exigió una gran respuesta del arquero Noah Atubolu.

El propio Rogers volvió a intentarlo a los nueve minutos con un disparo con efecto desde la puerta del área que se fue apenas desviado.

Friburgo logró equilibrar el desarrollo con el correr de los minutos y generó sus primeras ocasiones con un remate de volea de Nicolas Höfler que pasó muy cerca del palo izquierdo y un disparo de Johan Manzambi que controló sin inconvenientes Emiliano Martínez.

La superioridad de Aston Villa se tradujo en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una jugada preparada en un córner corto entre Lucas Digne y Rogers, el delantero envió un centro al segundo palo y Tielemans apareció sin marca para conectar un remate potente que significó el 1 a 0.

Antes del descanso, el equipo de Birmingham amplió la ventaja con una definición de alta calidad de Buendía. El argentino recibió un pase de John McGinn y sacó un zurdazo con rosca que se clavó en el ángulo superior derecho del arco alemán.

En el complemento, Aston Villa cedió la posesión y apostó al contragolpe, aunque siguió generando las ocasiones más claras. Buendía estuvo cerca de marcar nuevamente y poco después Ollie Watkins no logró empujar una pelota debajo del arco.

El tercer gol llegó antes del cuarto de hora del segundo tiempo, cuando Digne combinó con Buendía por la izquierda y el argentino, tras enganchar ante Lukas Kübler, envió un preciso buscapié que Rogers anticipó a Philipp Lienhart para sellar el 3 a 0 definitivo.

Friburgo nunca encontró respuestas y Aston Villa incluso pudo ampliar la diferencia, pero un remate de Amadou Onana se estrelló en el poste.

El resumen de Aston Villa y Friburgo

Embed - BUENDÍA Y EL DIBU CAMPEONES CON EL VILLA ANTES DEL MUNDIAL | Friburgo 0-3 Aston Villa | RESUMEN

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