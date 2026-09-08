El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashin a mejor arquero del mundo

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez ya ganó este galardón que entrega la revista France Football en 2023 y 2024.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado por la revista France Football al Premio Yashin , que se le entrega al mejor arquero del mundo durante la última temporada.

Martínez, que ya obtuvo este galardón en 2023 y 2024, competirá con los españoles, Joan García, David Raya y Unai Simón , el marroquí Yassine Bounou , el belga Thibaut Courtois , el suizo Gregor Kobel , el senegalés Edouard Mendy , el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha .

La nominación del Dibu Martínez como mejor arquero

El "Dibu" fue nominado a este premio por lo hecho durante la última temporada en el Aston Villa de Inglaterra, donde fue una pieza en la conquista de la UEFA Europa League, y en el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde tuvo una discreta actuación (recibió ocho goles) aunque brilló en la final ante España con grandes atajadas.

Martínez, que en el último mercado de pases fue comprado por el Chelsea de Inglaterra, ya ganó este premio en dos ocasiones.

La primera de ellas fue en el 2023 por lo hecho principalmente en el Mundial de Qatar, donde fue clave en prácticamente todas las instancias.

Un año después, en el 2024, volvió a ser reconocido como el mejor arquero del mundo, luego de su gran Copa América en la que recibió un solo gol.

Los nominados para mejor director técnico, mejor club y talento del año

En lo que va de este martes también se reveló quiénes son los nominados a mejor director técnico, mejor club y el talento del año.

Entre los directores técnicos, los nominados son los españoles Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery y Luis Enrique, además del belga Vincent Kompany.

Entre los candidatos a ser reconocidos como los mejores clubes están el Arsenal de Inglaterra, el Bayern Múnich de Alemania, el Bodo/Glimt de Noruega, el Flamengo de Brasil y el Paris Saint-Germain de Francia.

Finalmente, los que aparecen como los mejores talentos del año son los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal, el bosnio Kerim Alejbagovic, el marroquí Ayyoub Bouaddi, el marfileño Yan Diomandé, el alemán Lennart Karl, los franceses Eli Junior Kroupi y Warren Zaïre-Emery, el suizo Johan Manzambi y el argelino Ibrahim Maza.

Estos premios, que tendrán como atractivo principal el Balón de Oro que irá a parar en manos del elegido como el mejor jugador del mundo, serán entregados el 26 de octubre en The London Palladium, Inglaterra, en la que será la primera ocasión que la ceremonia se lleve a cabo fuera de Francia.