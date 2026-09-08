Uno Santa Fe | Ovación | Dibu Martínez

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashin a mejor arquero del mundo

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez ya ganó este galardón que entrega la revista France Football en 2023 y 2024.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 11:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashin a mejor arquero del mundo

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado por la revista France Football al Premio Yashin, que se le entrega al mejor arquero del mundo durante la última temporada.

Martínez, que ya obtuvo este galardón en 2023 y 2024, competirá con los españoles, Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.

La nominación del Dibu Martínez como mejor arquero

El "Dibu" fue nominado a este premio por lo hecho durante la última temporada en el Aston Villa de Inglaterra, donde fue una pieza en la conquista de la UEFA Europa League, y en el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde tuvo una discreta actuación (recibió ocho goles) aunque brilló en la final ante España con grandes atajadas.

Martínez, que en el último mercado de pases fue comprado por el Chelsea de Inglaterra, ya ganó este premio en dos ocasiones.

La primera de ellas fue en el 2023 por lo hecho principalmente en el Mundial de Qatar, donde fue clave en prácticamente todas las instancias.

Un año después, en el 2024, volvió a ser reconocido como el mejor arquero del mundo, luego de su gran Copa América en la que recibió un solo gol.

Los nominados para mejor director técnico, mejor club y talento del año

En lo que va de este martes también se reveló quiénes son los nominados a mejor director técnico, mejor club y el talento del año.

Entre los directores técnicos, los nominados son los españoles Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery y Luis Enrique, además del belga Vincent Kompany.

Entre los candidatos a ser reconocidos como los mejores clubes están el Arsenal de Inglaterra, el Bayern Múnich de Alemania, el Bodo/Glimt de Noruega, el Flamengo de Brasil y el Paris Saint-Germain de Francia.

Finalmente, los que aparecen como los mejores talentos del año son los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal, el bosnio Kerim Alejbagovic, el marroquí Ayyoub Bouaddi, el marfileño Yan Diomandé, el alemán Lennart Karl, los franceses Eli Junior Kroupi y Warren Zaïre-Emery, el suizo Johan Manzambi y el argelino Ibrahim Maza.

Estos premios, que tendrán como atractivo principal el Balón de Oro que irá a parar en manos del elegido como el mejor jugador del mundo, serán entregados el 26 de octubre en The London Palladium, Inglaterra, en la que será la primera ocasión que la ceremonia se lleve a cabo fuera de Francia.

Dibu Martínez Premio Yashin arquero
Noticias relacionadas
platense va por otra hazana ante fluminense en el maracana

Platense va por otra hazaña ante Fluminense en el Maracaná

franco colapinto fue reprendido por la fia en el gran premio de italia: que paso

Franco Colapinto fue reprendido por la FIA en el Gran Premio de Italia: qué pasó

se presento de manera oficial el torneo super 8 asb

Se presentó de manera oficial el Torneo Súper 8 ASB

Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla derecha.

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Lo último

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Último Momento
Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Ovación
A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"