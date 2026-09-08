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Platense va por otra hazaña ante Fluminense en el Maracaná

Platense enfrenta este martes al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19 y se jugará en el mítico Maracaná.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 11:13hs
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Platense va por otra hazaña ante Fluminense en el Maracaná

Platense afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia. Desde las 19, visitará a Fluminense en el Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la ilusión de seguir avanzando en su primera participación en el máximo certamen continental.

El equipo dirigido por Martín Palermo ya protagonizó varias sorpresas en el torneo. En la fase de grupos terminó segundo detrás de Corinthians y consiguió dejar afuera a Peñarol e Independiente Santa Fe.

En octavos de final, el Calamar volvió a demostrar su fortaleza y eliminó a Coquimbo Unido, luego de una dramática definición por penales que terminó 7-6 a su favor.

Fluminense, otro desafío brasileño

El conjunto carioca también tuvo que sufrir para avanzar. Fluminense terminó segundo en el Grupo C con apenas ocho puntos y posteriormente eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza, también desde los doce pasos.

Para Platense será una prueba mayúscula ante un rival de jerarquía y en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. El objetivo será conseguir un buen resultado en Brasil para llegar con vida a la revancha.

Todos los datos

Hora: 19.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Las probables formaciones de Fluminense y Platense

Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.

Platense Libertadores
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