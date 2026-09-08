La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva aplicación ciudadana desarrollada por la empresa santafesina Crombie junto a equipos municipales. Permite realizar trámites, consultar información, recibir notificaciones y participar de propuestas de la ciudad desde un mismo lugar

La Muni en tu Celu: una nueva forma de gestionar, informarse y participar desde el celular

La Municipalidad de Santa Fe presentó “La Muni en tu Celu” , una nueva aplicación ciudadana que busca simplificar la relación entre el Municipio y los vecinos, facilitando el acceso a trámites, servicios e información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La herramienta fue desarrollada por Crombie , empresa tecnológica local, en un trabajo conjunto con profesionales santafesinos y equipos municipales. La primera versión ya está disponible y fue pensada como una plataforma que podrá incorporar nuevas funciones y servicios a medida que avance el proceso de transformación digital del Municipio .

Para descargar la aplicación en dispositivos Android e iOS, se puede ingresar al siguiente enlace: https://share.google/yXJOEu3xthz95Y0PE.

Durante la presentación, el intendente Juan Pablo Poletti destacó que “hoy presentamos una herramienta nueva, pero, sobre todo, presentamos una forma nueva de vincularnos con los vecinos”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es avanzar hacia una Municipalidad “cada vez más simple, más cercana” y con mayor capacidad para resolver gestiones sin necesidad de traslados.

“La tecnología tiene sentido cuando le hace la vida más fácil a la gente”, sostuvo Poletti, y explicó que la aplicación no debe entenderse como un producto terminado, sino como una herramienta que la ciudad podrá seguir desarrollando durante los próximos años.

La Muni en tu Celu: una nueva forma de gestionar, informarse y participar desde el celular gentileza

Qué se puede hacer con La Muni en tu Celu

“La Muni en tu Celu” reúne distintas opciones para que los vecinos puedan gestionar, informarse y participar desde un mismo espacio.

Entre las herramientas disponibles se encuentra la posibilidad de sacar turnos, por ejemplo, para realizar trámites vinculados con la licencia de conducir; acceder al TGI, asociar padrones, consultar infracciones y realizar pagos mediante billeteras virtuales.

La aplicación también permite personalizar la información que recibe cada usuario. Se pueden seleccionar contenidos vinculados con el clima y las alertas, avisos de emergencia, servicios municipales, transporte, tránsito, tasas y otros temas de interés. También existe la opción de no recibir determinadas notificaciones.

A su vez, incorpora herramientas para la participación ciudadana, como encuestas, sugerencias y acceso a información sobre cursos y capacitaciones.

“En definitiva, es una app para hacer, para informarse y también para participar”, resumió el intendente.

Una plataforma que seguirá creciendo

La Municipalidad plantea “La Muni en tu Celu” como el punto de partida de un proceso de transformación digital que continuará incorporando nuevos servicios.

“Hoy arranca una nueva etapa porque esta aplicación fue pensada para un desarrollo evolutivo. Hoy publicamos la versión que tiene las primeras funcionalidades, pero ya estamos trabajando en las que van a publicarse durante este año y estamos pensando y priorizando cuáles son aquellas que vamos a desarrollar durante el 2027”, explicó la subsecretaria de Modernización, Alicia Chevalier.

Chevalier también explicó el proceso que deben realizar los vecinos para comenzar a utilizar la aplicación.

“Lo primero que va a hacer el ciudadano es registrarse creando su perfil digital para acceder a la aplicación. Por supuesto que está previsto que se pueda crear un usuario específico para la aplicación, pero quien ya tenga un usuario de Mi Argentina, un usuario de ARCA o un usuario de Provincia, que se llama ID Ciudadana, todos esos mecanismos también pueden ser utilizados para ingresar y acceder al único perfil digital que tiene el ciudadano”, detalló.

La funcionaria aseguró que “entre las funcionalidades que estamos liberando hoy se encuentra la gestión de turnos. Entonces, si un ciudadano quiere sacar un turno, ese turno queda asociado a su perfil, tanto para licencia de conducir como para Tribunal de Faltas y/o cualquier otro turno disponible”.

Información del tránsito, servicios y avisos de emergencia

Por su parte, el director general de Comunicación, Jorge Toum, destacó que la Municipalidad haya adquirido el código fuente de la aplicación, lo que permitirá que los desarrolladores municipales puedan continuar trabajando sobre la plataforma.

“No es menor que el Municipio haya tomado la decisión de licitar este desarrollo y de comprar el código fuente para que los desarrolladores del Municipio puedan seguir actualizando esta aplicación y que no sea un paquete cerrado, sino que pueda seguir creciendo”, sostuvo.

Toum también remarcó que la aplicación permitirá acercar información de utilidad a los vecinos directamente en sus teléfonos celulares.

“Le vamos a poder contar las últimas novedades a la gente, así como lo estamos haciendo por otras plataformas, pero ahora lo va a tener directamente en la palma de su mano”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los vecinos podrán acceder desde la aplicación a información sobre tránsito, cortes de calles y desvíos de colectivos.

“En el marco de la Emergencia Hídrica, le vamos a poder contar del clima y esto no es menor porque también nos da la posibilidad de dar avisos de emergencia. Esta va a ser la única opción que los ciudadanos no van a poder destildar de los avisos del celular. Va a estar siempre por defecto”, señaló.

Una aplicación desarrollada en Santa Fe

Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue el carácter local del desarrollo. La aplicación fue diseñada por Crombie, una empresa santafesina, en articulación con los equipos técnicos de la Municipalidad.

“Para nosotros fue un enorme placer haber podido trabajar para nuestro Municipio, para nuestra ciudad y, sobre todo, en algo que venimos impulsando hace 21 años, que es la tecnología como puente, la tecnología como vínculo para resolver problemas. Y creo que, bueno, acá estamos haciendo eso”, expresó el CEO de Crombie, Mariano Di Maggio.

“La innovación está acá. La desarrollaron profesionales de Santa Fe, que conocen nuestra ciudad y que trabajaron junto a los equipos municipales”, agregó Poletti.

En ese sentido, el intendente remarcó que el proyecto combina tecnología y conocimiento de la gestión pública para generar una herramienta pensada específicamente para las necesidades de los vecinos.

“Estamos trabajando con el talento santafesino para construir una herramienta que queda al servicio de todos los santafesinos”, afirmó.

Además, destacó una característica central del proyecto: el desarrollo quedará incorporado a la Municipalidad, lo que permitirá continuar ampliándolo y mejorándolo.

“No estamos simplemente contratando una aplicación para usar durante un tiempo. Estamos incorporando una herramienta que la ciudad puede seguir desarrollando, ampliando y mejorando”, explicó Poletti.

La Municipalidad invitó a los vecinos a descargar “La Muni en tu Celu”, conocer sus funcionalidades y utilizarla, entendiendo que la participación de los usuarios también será parte del proceso de mejora de una herramienta pensada para seguir creciendo junto con la ciudad.