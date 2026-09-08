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Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Nazareno Fazzi, defensor de 19 años, debutó en la Primera de Unión en el triunfo ante Instituto y emocionó a todos al salir del campo de juego entre lágrimas.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 11:29hs
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Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Prensa Unión

Hay imágenes que cuentan mucho más que un partido. Nazareno Fazzi terminó llorando de emoción después de cumplir el sueño de debutar en Primera División con la camiseta de Unión, en el triunfo 3-2 ante Instituto en el 15 de Abril.

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El defensor, nacido el 30 de diciembre de 2006, ingresó para disputar sus primeros minutos en la máxima categoría. Al finalizar el encuentro, no pudo contener las lágrimas mientras abandonaba el campo de juego, en una escena que rápidamente se hizo viral.

ESPN compartió el momento y destacó la emoción del juvenil de 19 años, incluso con el simpático detalle de que casi termina tropezando al salir del terreno de juego.

Nazareno Fazzi, un orgullo de Unión

Unión también se hizo eco del debut y publicó una imagen de Fazzi junto con un mensaje que refleja una de las políticas que el club viene profundizando: darle lugar y potenciar a los futbolistas surgidos de sus inferiores.

Nazareno Fazzi debutó en Primera, y todos nos ponemos contentos cuando un Tatengue cumple su sueño. Vamos por más, Neno”, escribió la institución.

El debutante ya tenía recorrido en la Reserva de Unión. Durante 2026 acumuló 16 partidos en la Copa Proyección, mientras que en 2025 había disputado otros siete encuentros. Su posición habitual es la de lateral derecho, aunque también puede desempeñarse en otros sectores de la defensa.

Otro pibe que pide pista en Unión

Fazzi se suma así a la lista de juveniles que tuvieron oportunidades en Primera durante este proceso. Para Unión, cada estreno representa mucho más que un simple dato estadístico: es la confirmación de una línea de trabajo que apunta a formar, promover y consolidar jugadores propios.

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Y en el caso de Fazzi, su debut tuvo un condimento especial. Porque después del triunfo ante Instituto, las cámaras captaron algo que ningún número puede reflejar: las lágrimas de un chico que acababa de cumplir el sueño de toda una vida con la camiseta de Unión.

Unión Nazareno Fazzi Instituto
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