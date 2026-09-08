Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Antes de la medianoche, dos hombres que se movilizaban en una moto emboscaron y balearon a dos familiares que habían salido de su casa para hacer unas compras

Esta noche de lunes, alrededor de las 23 , en inmediaciones de calle Ceferino Namuncurá al 7200 , a pocas cuadras de la avenida Teniente Loza y cerca del centro de salud de barrio San Agustín , dos hombres fueron atacados a balazos por los ocupantes de una motocicleta.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Iturraspe . Uno de ellos, Guillermo Guarneri, de 38 años , ingresó en estado crítico con múltiples impactos de bala en la zona abdominal y murió minutos más tarde como consecuencia de las heridas, según confirmaron autoridades del nosocomio.

El segundo herido fue identificado como Cristian Manuel Méndez, de 32 años, sobrino de Guarneri. Recibió un disparo en la pierna izquierda y, tras permanecer bajo atención médica, recibió el alta durante la mañana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

El ataque a balazos

Guillermo Guarneri salió de su vivienda junto con su sobrino Cristian Manuel Méndez para realizar unas compras. Mientras se encontraban en la zona, fueron interceptados por los ocupantes de una motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra ellos.

Los agresores efectuaron varios disparos y luego escaparon del lugar. Los dos hombres quedaron heridos y fueron auxiliados por vecinos de la zona, quienes colaboraron para trasladarlos hasta el hospital Iturraspe.

Como consecuencia del ataque, Guarneri sufrió múltiples heridas de bala en la zona abdominal y murió poco después de ingresar al hospital. Su sobrino sufrió una lesión en la pierna izquierda y permaneció internado hasta recibir el alta médica.

Investigación del homicidio

Agentes de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I dialogaron con familiares de las víctimas para intentar establecer las circunstancias y el posible móvil del ataque.

Según manifestaron los familiares a los investigadores, desconocían que Guarneri o Méndez tuvieran problemas personales con otros vecinos o personas de la zona.

Los pesquisas trabajan ahora para determinar quiénes fueron los autores del ataque y cuáles fueron los motivos que derivaron en el homicidio.

Peritajes criminaísticos y medidas ordenadas por la Fiscalía

Tras tomar conocimiento del hecho, las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I informaron lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen. Entre ellas, se dispuso recabar el estado de salud del hombre herido, identificar a posibles testigos entre los vecinos del sector y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque o la huida de los agresores.

También se ordenó el secuestro de las imágenes de interés para la investigación y la realización de los correspondientes peritajes criminalísticos.

Una vez finalizadas las tareas en la escena, el cuerpo de Guillermo Guarneri fue trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la autopsia para determinar científicamente la causa de muerte.

Los peritajes fueron realizados por agentes especialistas del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). La causa quedó provisoriamente caratulada como homicidio y tentativa de homicidio.