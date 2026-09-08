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El rendimiento de estudiantes de Argentina en las pruebas Pisa 2025 bajó respecto a 2022

La medición corresponde a estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias que realizaron las pruebas

8 de septiembre 2026 · 11:38hs
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Según un informe

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Según un informe, el rendimiento argentino en las pruebas Pisa 2025 bajó respecto a 2022

Los resultados de los estudiantes argentinos de 15 años, en las pruebas Pisa de 2025, fueron inferiores a los obtenidos en 2022 en lectura, matemática y ciencias, según un informe. El trabajo de la ONG Argentinos por la Educación da cuenta de que el 76% no alcanzó los requerimientos mínimos de matemática.

El mismo informe se hizo sobre los datos de la evaluación Pisa en la que Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Estos reflejan que en las tres áreas los resultados empeoraron respecto de 2022.

Es una evaluación internacional, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

La prueba Pisa es una evaluación internacional, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que se realiza desde el año 2000 de manera periódica.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, de los cuales 38 son países miembros de la Ocde y 53 sistemas educativos asociados que no forman parte de esta organización.

En cada edición se realizan evaluaciones sobre los conocimientos y habilidades considerados esenciales para participar de forma plena en las sociedades modernas. A su vez, la prueba no busca medir solo la reproducción de ciertos conocimientos, sino su aplicación a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida fuera de la escuela.

En el caso de Argentina, se seleccionó una muestra representativa de la población objetivo a nivel nacional, en la que participaron alrededor de 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país. En tal caso, Argentina obtuvo el puesto 75.º entre los 91 sistemas educativos que participaron en Matemática, y el octavo lugar entre los 13 países de América latina que formaron parte.

Argentina fue parte de la última edición, representando a América latina con otros 12 países

Argentina fue parte de la última edición, representando a América latina junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el informe se da a conocer que en la prueba 2025 Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. En base a estos resultados, Argentina ocupa las posiciones 62.º, 75.º y 71.º, respectivamente, dentro de los 91 países participantes de Pisa.

Y al tomar la medición de los 13 países de América latina que participaron en 2025, Argentina ocupa el octavo lugar en las tres áreas evaluadas.

En cuanto a los puntajes promedio de Argentina en 2025, estos muestran una baja respecto de lo que sucedió en el año 2022: 3,2% en Ciencias, 3% en Lectura y 2,9% en Matemática. Por su parte, los países de la Ocde también tienen caídas en sus puntajes, pero son del 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

Otro dato afirma que, en Argentina, el porcentaje de alumnos que no alcanza los aprendizajes mínimos es del 59% en la prueba de Lectura, 76% en la prueba de Matemática y 59% en la prueba de Ciencias. A su vez, en cuanto al puntaje promedio, en la comparativa regional Argentina quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en todas las áreas evaluadas.

¿Desde cuándo Argentina forma parte de las pruebas Pisa?

Tal como indica el informe, desde hace más de 20 años Argentina forma parte de las pruebas Pisa y sus puntajes promedios obtenidos empeoraron en Lectura y Matemática, además de que no presentan grandes cambios en Ciencias.

En tal sentido, en Lectura pasó de 418 puntos en el año 2000 a 389 puntos en la de 2025. En la prueba de Matemática, comparable para Argentina desde 2006, el país pasó de 381 a 367 puntos, una diferencia estadísticamente significativa.

Por último, en Ciencias obtuvo 391 puntos en 2006 y 393 en 2025.

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