El DT de Ecuador palpító el choque contra Argentina

"Sabemos que no hay rival mejor que este en el mundo en este momento. Trataremos de competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo", agregó.

“Argentina es un equipo con los mejores jugadores del mundo, jugando en los mejores equipos del mundo, tienen un grupo muy sólido, una idea muy clara”, remarcó sobre el nivel de la “Scaloneta”.

"A pesar de haber ganado siguen teniendo hambre, lleva la portería en cero en 13 partidos de 15. Hay que hacer un partido perfecto y ni siquiera eso garantiza sacar un buen resultado", destacó.

"Mis jugadores van a dar todo, no se si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos, y no hemos podido batirlos. Yo veo este partido como una oportunidad para tratar de ponerlos en serios problemas", remarcó.

Por último, dijo que sus jugadores están "muy satisfechos por este primer paso y e ilusionados de haber pasado de fase".