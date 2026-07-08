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La Asociación de Egipto denunció al árbitro del partido contra Argentina

La Asociación de Egipto elevó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro francés Francois Letexier por su accionar en la derrota 3-2 contra la Selección Argentina

8 de julio 2026 · 14:58hs
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La Asociación de Egipto denunció al árbitro del partido contra Argentina

La Asociación de Egipto elevó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro francés Francois Letexier por su trabajo en la derrota 3-2 contra la Selección Argentina por lo octavos de final del Mundial 2026.

Luego del encuentro en el que desaprovecharon una ventaja de 2-0 cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final del partido, tanto el cuerpo técnico como los jugadores egipcios criticaron a Letexier por el arbitraje, al acusarlo de haber beneficiado a la Selección Argentina.

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El reclamo de Egipto

Las jugadas puntuales en las que hicieron hincapié fueron un gol que les anularon por una falta previa y un supuesto penal no sancionado sobre Mohamed Salah antes del tercer gol argentino.

La Federación Egipcia pidió explicaciones y solicitó una investigación por las decisiones en las jugadas mencionadas previamente. Además, reclamó para que se excluya al equipo arbitral francés para lo que resta del Mundial 2026, ya que consideraron que Letexier fue decisivo en la victoria argentina.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, fue contundente al denunciar que "querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera".

Además, adelantó: "No volveré a ver los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar la cara".

Por otra parte, Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio, subrayó que "es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra... El torneo está arreglado".

Egipto Argentina Mundial
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