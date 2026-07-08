Se cayó la llegada de Lucco a Colón y solo tendrá tres incorporaciones para la recta final

Belgrano prefirió que juegue en un club de Primera y, pese al acuerdo previo, desplomó la llegada a Colón. Solo tres refuerzos: García, Garate y Risso Patrón

La ilusión de sumar una incorporación más se terminó de apagar este miércoles. Con el cierre del mercado de pases de la Primera Nacional, Colón no logró sumar a Jeremías Lucco ni tampoco concretar lo Jonathan Herrera, por lo que Ezequiel Medrán deberá encarar la segunda parte con tres refuerzos.

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La principal frustración pasó por Lucco. La dirigencia había alcanzado un entendimiento para incorporar al volante, pero cuando todo parecía encaminado, Belgrano modificó su postura de que vaya a un equipo de Primera División, dejando sin efecto el acuerdo.

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En paralelo, Colón realizó un último intento por Jonathan Herrera. El experimentado atacante todavía no tenía cerrada su llegada a Defensa y Justicia, lo que alimentó una pequeña esperanza. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron. De esta manera, el mercado se cerró con un sabor agridulce para la dirigencia.

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Las tres incorporaciones de Colón

Después de varias semanas de negociaciones y de apuntar a nombres de jerarquía para potenciar el plantel, el club no consiguió completar el cuarto cupo. Las únicas caras nuevas serán Franco García, quien incluso ya hizo su debut con una actuación que dejó buenas sensaciones; Leandro Garate, que ya trabaja bajo las órdenes de Medrán; y el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón, quien se encuentra en Santa Fe ultimando los detalles administrativos para oficializar su llegada.

Belgrano finalmente no quiso cederle a Lucco a Colón.

Más allá de las incorporaciones, puertas adentro queda la sensación de que Colón invirtió demasiado tiempo en negociaciones complejas que finalmente no llegaron a buen puerto (Rubén Botta y Marcelo Eggel). Esa apuesta por futbolistas de mayor renombre terminó condicionando la planificación y dejó al plantel sin la posibilidad de sumar una cuarta incorporación antes del cierre del libro de pases.

Ahora, con el mercado definitivamente clausurado, el foco estará puesto exclusivamente en la competencia. Medrán deberá buscar respuestas con el plantel que tiene a disposición para sostener a Colón en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.