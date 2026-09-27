Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto en Bakú

El choque del argentino Franco Colapinto generó mucha polémica entre los seguidores de la Fórmula 1 y el equipo Alpine dio su veredicto

27 de septiembre 2026 · 17:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto en Bakú

El equipo de Fórmula 1, Alpine, emitió un comunicado oficial tras el Gran Premio de Azerbaiyán para alzar la voz contra el acoso en redes sociales, en el que remarcó que "los errores ocurren cuando se corre al límite" y que, sin importar el resultado o el final de la carrera, "nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".

La escudería enfatizó que las agresiones afectaron tanto a uno de sus pilotos como a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación y a los rivales del equipo en la pista.

A través de la declaración, la estructura aclaró que la condena al acoso "no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico", sino que es una postura "universal".

El equipo denunció que estas conductas se convirtieron en un hecho recurrente en las últimas carreras y "ya no se puede tolerar", solidarizándose con la Fórmula 1, la FIA y los demás competidores en la meta de "erradicarlo" definitivamente.

Finalmente, la organización afirmó tener "la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución" y por este motivo, mantendrá conversaciones con el promotor de la categoría y el organismo rector para combatir las agresiones digitales y fomentar "la rivalidad deportiva sana".

Alpine no lo reconoce pero Briatore si

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una dura advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Pierre Gasly en redes sociales.

Las agresiones se produjeron luego del incidente de pista en el Gran Premio de España, cuando Franco Colapinto reclamó por radio que el francés le cediera la posición antes de que éste fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", sentenció el directivo.

"Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto", agregó el piamontés, quien enfatizó que las disputas deben darse frente a los rivales y no en la interna del equipo.

Alpine Fórmula 1 Azerbaiyán
Noticias relacionadas
boca se lo dio vuelta de forma memorable a racing y es semifinalista de la copa argentina

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

palazzo hizo historia y gano en el regreso del automovilismo a balcarce

Palazzo hizo historia y ganó en el regreso del automovilismo a Balcarce

el canotaje en santa fe, el que mas oros le dio a la argentina en los suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

 Jockey de Rosario superó a Duendes en Fisherton por 23 a 19 y es finalista.

Jockey de Rosario y Tala de Córdoba definirán el Torneo del Interior A

Lo último

Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes en Santa Fe

Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes en Santa Fe

Último Momento
Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes en Santa Fe

Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes en Santa Fe

Vacunación en Santa Fe: este martes habrá un operativo gratuito en la Costanera Oeste

Vacunación en Santa Fe: este martes habrá un operativo gratuito en la Costanera Oeste

Fin de semana crítico en Santa Fe: 10 accidentes dejaron 12 personas hospitalizadas en menos de 24 horas

Fin de semana crítico en Santa Fe: 10 accidentes dejaron 12 personas hospitalizadas en menos de 24 horas

Ovación
Las chicas de Unión no encuentran el rumbo y volvieron a caer ante Boca

Las chicas de Unión no encuentran el rumbo y volvieron a caer ante Boca

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Boca se lo dio vuelta de forma memorable a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico