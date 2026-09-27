Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Por la fecha 6 del Clausura de Primera B liguista, Santa Fe FC empató con Los Canarios sin goles, mientras que Nuevo Horizonte goleó a Atenas en Casas Turquesa

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Santa Fe FC lidera la Zona Campeonato del ascenso liguista.

El certamen Clausura de Primera B que organiza la Liga Santafesina disputó la sexta fecha. En la Zona Campeonato, Santa Fe FC se convirtió en el único líder tras igualar 0-0 frente a Los Canarios en barrio Los Troncos. El empate, sumado a la contundente victoria de Nuevo Horizonte frente a Atenas, apretó las posiciones de forma dramática: ahora hay seis equipos separados por apenas dos puntos, lo que promete una lucha sin tregua hacia la definición.

Por el lado de la Zona Repechaje, Vecinal Gálvez no pudo afianzarse y terminó igualando 2-2 en un atrapante duelo ante Atlético Arroyo Leyes. Este resultado le deja el camino servido a CCyD El Pozo, que este lunes visitará a Loyola con la gran oportunidad de quedarse con el triunfo y adueñarse en solitario del primer puesto.

Los Canarios se hizo fuerte en barrio Los Troncos y empató con el puntero.

-Resultados Zona Campeonato:

Banco Provincial 3 (Maximiliano Gil, Ismael Contrera y Tomás Roldán) – Belgrano de Coronda 1 (Damián González)

Los Canarios 0 – Santa Fe FC 0

Nuevo Horizonte 3 (Lautaro Wagner, Uriel Lemercier y Brian Pereyra) – Atenas 0

Pucará 4 (Dylan Olivarez, Nahuel Manchado x2 y Facundo Nadal) – El Cadi de Rincón 2 (Maximiliano Farías x2)

San Cristóbal 3 (Rodrigo Arévalo, Franco Ibarra y Santiago Paz) – Defensores de Alto Verde 2 (Catriel Ibarra y Francisco Ávila)

-Posiciones: Santa Fe FC 12, Banco Provincial y Atenas 11; Defensores de Alto Verde, Nuevo Horizonte y San Cristóbal 10; Belgrano 7, Pucará 6, Los Canarios 4, El Cadi de Rincón 1.

-Próxima fecha: Belgrano con San Cristóbal, Defensores de Alto Verde con Pucará, El Cadi con Nuevo Horizonte, Atenas con Los Canarios y Santa Fe FC con Banco Provincial.

Nuevo Horizonte consiguió vencer con autoridad a Atenas de Santo Tomé.

-Resultados Zona Repechaje:

Vecinal Gálvez 2 (Claudio Olegui y Stéfano Passalia) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Tomás Caito y Lautaro Barzola)

Los Piratitas 5 (Franco Rodríguez, Michael Ojeda, Jonatan Espinosa x2 y Mauro Bracamonte) – Defensores de Peñaloza 4 (Ivo Córdoba, Lionel Rojas, Milton Núñez y Bautista Gaspoz)

Don Salvador 2 (Benjamín Ferreira y Bautista Ligori) – Floresta 1 (Joaquín Zurbriggen)

Los Juveniles 5 (Facundo Berlier, Nahuel Nini, Juan Montenegro, Luciano Riveros e Iván Ale) – Deportivo Agua 1 (Hugo Argarañaz)

Loyola vs. El Pozo (lunes 28, a las 21)

-Posiciones: Vecinal Gálvez 14, El Pozo 12, Arroyo Leyes y Don Salvador 9; Los Juveniles, Floresta y Loyola 7, Deportivo Agua 6, Los Piratitas 5, Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Loyola con Atlético Arroyo Leyes, Los Piratitas con Vecinal Gálvez, Don Salvador con El Pozo, Los Juveniles con Defensores de Peñaloza, Deportivo Agua con Atlético Floresta.