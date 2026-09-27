Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe FC

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Por la fecha 6 del Clausura de Primera B liguista, Santa Fe FC empató con Los Canarios sin goles, mientras que Nuevo Horizonte goleó a Atenas en Casas Turquesa

27 de septiembre 2026 · 10:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe FC lidera la Zona Campeonato del ascenso liguista.

Santa Fe FC lidera la Zona Campeonato del ascenso liguista.

El certamen Clausura de Primera B que organiza la Liga Santafesina disputó la sexta fecha. En la Zona Campeonato, Santa Fe FC se convirtió en el único líder tras igualar 0-0 frente a Los Canarios en barrio Los Troncos. El empate, sumado a la contundente victoria de Nuevo Horizonte frente a Atenas, apretó las posiciones de forma dramática: ahora hay seis equipos separados por apenas dos puntos, lo que promete una lucha sin tregua hacia la definición.

Por el lado de la Zona Repechaje, Vecinal Gálvez no pudo afianzarse y terminó igualando 2-2 en un atrapante duelo ante Atlético Arroyo Leyes. Este resultado le deja el camino servido a CCyD El Pozo, que este lunes visitará a Loyola con la gran oportunidad de quedarse con el triunfo y adueñarse en solitario del primer puesto.

Los Canarios se hizo fuerte en barrio Los Troncos y empat&oacute; con el puntero.

Los Canarios se hizo fuerte en barrio Los Troncos y empató con el puntero.

-Resultados Zona Campeonato:

Banco Provincial 3 (Maximiliano Gil, Ismael Contrera y Tomás Roldán) – Belgrano de Coronda 1 (Damián González)

Los Canarios 0 – Santa Fe FC 0

Nuevo Horizonte 3 (Lautaro Wagner, Uriel Lemercier y Brian Pereyra) – Atenas 0

Pucará 4 (Dylan Olivarez, Nahuel Manchado x2 y Facundo Nadal) – El Cadi de Rincón 2 (Maximiliano Farías x2)

San Cristóbal 3 (Rodrigo Arévalo, Franco Ibarra y Santiago Paz) – Defensores de Alto Verde 2 (Catriel Ibarra y Francisco Ávila)

-Posiciones: Santa Fe FC 12, Banco Provincial y Atenas 11; Defensores de Alto Verde, Nuevo Horizonte y San Cristóbal 10; Belgrano 7, Pucará 6, Los Canarios 4, El Cadi de Rincón 1.

-Próxima fecha: Belgrano con San Cristóbal, Defensores de Alto Verde con Pucará, El Cadi con Nuevo Horizonte, Atenas con Los Canarios y Santa Fe FC con Banco Provincial.

Nuevo Horizonte consigui&oacute; vencer con autoridad a Atenas de Santo Tom&eacute;.

Nuevo Horizonte consiguió vencer con autoridad a Atenas de Santo Tomé.

-Resultados Zona Repechaje:

Vecinal Gálvez 2 (Claudio Olegui y Stéfano Passalia) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Tomás Caito y Lautaro Barzola)

Los Piratitas 5 (Franco Rodríguez, Michael Ojeda, Jonatan Espinosa x2 y Mauro Bracamonte) – Defensores de Peñaloza 4 (Ivo Córdoba, Lionel Rojas, Milton Núñez y Bautista Gaspoz)

Don Salvador 2 (Benjamín Ferreira y Bautista Ligori) – Floresta 1 (Joaquín Zurbriggen)

Los Juveniles 5 (Facundo Berlier, Nahuel Nini, Juan Montenegro, Luciano Riveros e Iván Ale) – Deportivo Agua 1 (Hugo Argarañaz)

Loyola vs. El Pozo (lunes 28, a las 21)

-Posiciones: Vecinal Gálvez 14, El Pozo 12, Arroyo Leyes y Don Salvador 9; Los Juveniles, Floresta y Loyola 7, Deportivo Agua 6, Los Piratitas 5, Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Loyola con Atlético Arroyo Leyes, Los Piratitas con Vecinal Gálvez, Don Salvador con El Pozo, Los Juveniles con Defensores de Peñaloza, Deportivo Agua con Atlético Floresta.

Santa Fe FC Clausura Liga Santafesina
Noticias relacionadas
 Jockey de Rosario superó a Duendes en Fisherton por 23 a 19 y es finalista.

Jockey de Rosario y Tala de Córdoba definirán el Torneo del Interior A

Náutico El Quillá dio un golpe de autoridad con una categórica goleada y lidera la Zona B.

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

belloso, caliente en rosario central: nos toco recibir una falta de respeto enorme

Belloso, caliente en Rosario Central: "Nos tocó recibir una falta de respeto enorme"

inferiores de la asb: septiembre cerro con una intensa jornada

Inferiores de la ASB: septiembre cerró con una intensa jornada

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico