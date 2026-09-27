Jockey de Rosario y Tala de Córdoba definirán el Torneo del Interior A

En las semifinales del Torneo del Interior, Jockey derrotó a Duendes en el clásico, en tanto en Villa Warcalde, Tala RC hizo lo propio con Jockey de Córdoba

Jockey de Rosario superó a Duendes en Fisherton por 23 a 19 y es finalista.

Se disputaron las semifinales y Tala RC y Jockey de Rosario consiguieron el pasaje a la gran definición del Torneo del Interior , luego de protagonizar dos partidos cargados de emoción y paridad. En Rosario, Jockey Club se impuso 23 a 19 ante Duendes RC y sacó boleto para la final.

En el otro cruce, Tala RC derrotó como local a Jockey Club de Córdoba por 27 a 26, en un encuentro que se definió por apenas un punto. La gran final se disputará el sábado 3 de octubre en cancha de Tala, que contará con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado que su rival durante la fase de grupos.

En Fisherton, Jockey derrotó a Duendes en el Torneo del Interior

Jockey Club está en la final del Torneo del Interior, gracias a su trabajada victoria 23 a 19 sobre el duro Duendes en las Cuatro Hectáreas. El sábado 3 de octubre disputará el partido decisivo ante Tala, que se lo dio vuelta en el final a Jockey de Córdoba 27 a 26 y definirá de local.

Se sabía que no se darían tregua los dos rivales que se conocen mucho y así fue. Apenas dos penales habían puesto arriba a Jockey 6 a 0 cuando se llegó a la media hora de juego.

El verdiblanco rosarino festeja el pasaje a la final que se disputará en Córdoba.

Claro que inmediatamente Emiliano Boffelli apoyó el primer try de la tarde, sin conversión, y Duendes se le puso a tiro 6 a 5. Antes del descanso, el que marcó de penal fue el Fantasma para ganar el primer tiempo 8 a 6.

Un nuevo penal al inicio del complemento puso a Jockey arriba 9 a 8. Así de peleado era el partido, pero fue el momento de Jockey, que apoyó su try y estiró la ventaja a 16 a 8.

Duendes no se rindió y con dos penales se le puso a tiro con algo más de cinco minutos por jugar: 16 a 14. Pero cuando más intentaba, Jockey corrió para apoyar un nuevo try sobre la chicharra. El descuento último del Fantasma no alcanzó y el bicampeón del Regional del Litoral se llevó la semi 23 a 19.

Tala RC lo dio vuelta y le ganó 27-26 ante Jockey CC, el partido contó con arbitraje de Federico Longobardi y los asistentes Vega y Moyano. El primer tiempo tuvo intensidad y velocidad. En el complemento Tala ganó espacios y emparejó acciones pero Jockey estaba sólido, firme. El último tramo del partido fue con Tala en campo rival y, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente… que al final llegó un nuevo try, el que le permitió dar vuelta el resultado por la mínima (27-26) y quedarse con el pase a la final del TDIA.

A su vez, se llevaron a cabo las Reválidas y los cuatro ganadores sostuvieron la plaza para la región de cara a 2027.

La Tablada goleó 67-12 Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, Universitario de Córdoba 50-28 a Paraná Rowing, Tucumán Lawn Tennis 48-28 a Mendoza RC y CURNE le dio el cupo al NEA con victoria 37-31 sobre Natación y Gimnasia.