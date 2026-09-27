El Niño en Santa Fe: avanzan las obras para limpiar 322 kilómetros de canales y evitar anegamientos

Las obras ya están en su etapa final en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo. El programa busca mejorar el escurrimiento y alcanza unas 660.000 hectáreas.

Fenómeno El Niño. El programa busca reducir el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.

La Provincia de Santa Fe avanza con un amplio programa de limpieza y recuperación de canales troncales en el sur del territorio santafesino, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos ante períodos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño .

En esta primera etapa, las tareas están próximas a finalizar en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo , intervenciones que permitirán mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en distintas localidades de los departamentos Rosario y San Lorenzo.

De acuerdo con la información oficial, la empresa Obring S.A. está completando los primeros 50 kilómetros de un total de 322 kilómetros previstos en 14 canales y arroyos, un sistema que permitirá mejorar el saneamiento hídrico de unas 660.000 hectáreas.

El programa forma parte de un plan provincial de recuperación de canales troncales que contempla trabajos de limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de la capacidad de conducción de los cursos de agua.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que las obras hídricas comenzaron durante 2024 y remarcó que el objetivo es fortalecer los sistemas de drenaje frente a eventos de precipitaciones importantes. La Provincia, no obstante, advierte que este tipo de intervenciones permite disminuir el riesgo hídrico, pero no garantiza que no se produzcan consecuencias ante fenómenos meteorológicos extremos.

Los canales que ya están siendo intervenidos

Las primeras tareas se concentran en el Canal Ibarlucea, el Canal Salvat y el Arroyo San Lorenzo, considerados estratégicos para mejorar los escurrimientos en el área metropolitana de Rosario y localidades del cordón industrial.

Según detalló la Secretaría de Recursos Hídricos, los trabajos benefician a Ibarlucea, Ricardone, Roldán, Funes, San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

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El Canal Ibarlucea tiene una extensión prevista de 17 kilómetros y atraviesa una zona con fuerte crecimiento urbano y productivo. El Canal Salvat contempla otros 13 kilómetros de intervención, mientras que el Arroyo San Lorenzo suma 19 kilómetros dentro del programa general.

Además de las tareas de limpieza, el plan incorpora 14 nodos telemétricos, dispositivos que permitirán monitorear en tiempo real las precipitaciones, los niveles hidrométricos y las napas freáticas.

La información obtenida a través de estos sistemas permitirá contar con datos actualizados sobre el comportamiento hidráulico de los canales y contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos.

Qué obras siguen en el sur santafesino

La segunda etapa contempla nuevas intervenciones sobre distintos sistemas de drenaje de la región.

Entre los trabajos previstos se encuentra la limpieza de aproximadamente 20 kilómetros del Arroyo Las Estacas, con impacto sobre Montes de Oca y Las Parejas.

También se intervendrán unos 26 kilómetros del Canal Tres Lagunas, que permitirá mejorar el drenaje en sectores de Las Rosas, Montes de Oca y Bouquet, y otros 14 kilómetros del Canal Los Troncos, con incidencia en Las Rosas y Montes de Oca.

A estas obras se suma la intervención de la conexión al Canal San Urbano, de unos 16 kilómetros, que apunta a mejorar los escurrimientos en Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.

El programa también incluye trabajos sobre los arroyos Ludueña y Cañada de Gómez, los canales San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte, además de la defensa de Sanford. En total, son 14 canales y arroyos distribuidos en siete departamentos del sur provincial.

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Un plan que se extiende a toda la provincia

La recuperación de los canales troncales no se limita al sur santafesino. La Provincia diagramó intervenciones en tres grandes regiones.

En el centro provincial ya comenzaron trabajos sobre el Canal Malaquías y se prevén intervenciones en Las Bandurrias y otros canales estratégicos. En el norte, en tanto, comenzó el saneamiento del Canal Los Ingleses.

En total, el programa provincial contempla más de 900 kilómetros de canales distribuidos en distintas regiones, con tareas destinadas a recuperar la capacidad original de conducción de los cursos de agua y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

La Secretaría de Recursos Hídricos identificó además 100 localidades con mayor vulnerabilidad hídrica, de las cuales 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha, mientras continúan los proyectos destinados a completar las intervenciones en los distritos restantes.