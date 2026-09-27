Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

En el cierre de la fecha 6 del Clausura de Primera A, en su nuevo predio, El Quillá goleó a Academia Cabrera y comparte de la cima de la Zona B con Sanjustino

Náutico El Quillá dio un golpe de autoridad con una categórica goleada y lidera la Zona B.

Se completó la sexta jornada del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina con goleadas, buenos partidos y nuevos líderes en la cima de la tabla de posiciones. En el sector A, Colón de San Justo es el único líder, mientras que en la B, El Quillá goleó a la Academia en su nuevo campo de deportes en la autopista, y aprovechó el empate de Sanjustino en Cayastá para alcanzarlo en la punta de la tabla de colocaciones. Es importante destacar que se consumó el descenso de Deportivo Santa Rosa luego de la goleada recibida el viernes por la noche en Santo Tomé ante Unión de Santa Fe.

Tras el empate 1 a 1 del pasado miércoles ante Juventud Unida en la localidad de Candioti, Colón de San Justo manda en la Zona A, seguido muy de cerca por Nobleza de Recreo que en condición de visitante venció a Ateneo Inmaculada por 3 a 0 en el campo de deportes de la autopista bajo el arbitraje de Gastón Freyre. Los goles para la Vizcachera llegaron por intermedio de Geremías Zalazar, Leandro Mansilla y Augusto Moschino.

Universidad del Litoral goleó a Independiente y trepa en la tabla de colocaciones.

En la Colonia San José, Universidad del Litoral goleó a Independiente por 4 a 0 bajo el arbitraje de Lucas Spacessi para seguir trepando en la tabla de colocaciones. Los goles para la U fueron convertidos por Brian Giménez, Santiago Puebla, Alexis Zalazar y Lautaro Escobar. En el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe consiguió imponerse a Las Flores II con goles de Tomás Parodi y dos de Román Fola.

Recordemos que el miércoles por la noche en el predio Nery Pumpido, Cosmos y Newell´s igualaron 0 a 0, y que el viernes por la noche en Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe superó a Deportivo Santa Rosa por 9 a 1 con cuatro goles de Tiago Fernández, dos de Santiago Zenclussen, Nicolás Naz, Agustin Benavidez y Álvaro Schaper, mientras que Rodrigo Gómez descontó para la Casita.

Sanjustino empató en tres goles con Ciclón Norte en Cayastá y comparte la punta con el Tiburón.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 14; Deportivo Nobleza 12, Universidad y Juventud Unida 11, Cosmos 8, Newell´s Old Boys y Colón 7; Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Sportivo Guadalupe 4; Las Flores II 1.

En la próxima fecha se medirán Independiente de Santo Tomé con Cosmos, Newell´s con Colón, Las Flores II con Juventud Unida de Candioti, Colón de San Justo con Ateneo Inmaculada, Deportivo Nobleza con Sportivo Guadalupe, y en el interzonal, Náutico El Quillá con Universidad del Litoral.

El Quillá y Sanjustino los líderes de la Zona B

La historia dirá que un 26 de eptiembre de 2026, el equipo de la Primera División de Náutico El Quillá jugó por primera vez un su predio, inaugurando la nueva Casa del Tiburón. También las crónicas dirán que a los 26' del primer tiempo un tal Santiago Ingino "Piti" para los amigos marcó el primer gol en esta cancha, luego de un pase profundo del Baucha Albornoz.

El Pistolero terminó empatando de local sin goles ante el duro Nacional.

El resto de los goleadores de la tarde fueron Luca Roteta, anotó su primer gol en Primera, Lucio López de penal después de una infracción a Facundo Losa, el "Toto" Carlessi y el último fue un golazo de Mizzio Ulla tras una asistencia de Nicolás Cometto. Con este resultado el equipo de Patita Mazzoni se trepa nuevamente a la punta de la Zona B y la comparte con Sanjustino. Para la Academia descontó Francisco Céspedes y fueron expulsados por el árbitro Ariel Correa, Tomás García y Jerónimo Gamba.

En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson se impuso a La Perla del Oeste por 3 a 1 con el control de Enzo Silvestre. Para el colegial los goles los marcaron Benjamín Maciel en dos oportunidades y Manuel Velázquez, mientras que para los de Recreo Sur descontó Diego Mazzón. En el estadio Ricardo Yossen, Ciclón Norte de Cayastá y Sanjustino igualaron 3 a 3 con el referato de Rubén Fernández. Para el elenco local los goleslos hicieron Yair Loseco, Matías Vázquez y Silvestre Escobedo, mientras que para el Matador anotaron Matías Benegas en dos oportunidades y Leandro Zabala.

En barrio Ciudadela, en un partido picante y de altas revoluciones, Gimnasia y Esgrima terminó igualado 0 a 0 frente a Nacional bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. Fueron expulsados Juan Freyre en el local, y vale destacar el Pistolero terminó jugando con nueve jugadores por la lesión dee Bruno Amici cuando ya se le había agotado a los cambios. En el interzonal, el estadio Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe empató 1 a 1 con Ciclón Racing. Para el elencco de Adalberto Tobaldo el gol lo hizo Leandro Ledesma de penal, mientras que para el conjunto lagunero Lucas Rodríguez.

Las posiciones queddaron de la siguiente forma: Náutico El Quillá y Sanjustino 14, Unión 13, La Salle Jobson 10, Gimnasia y Esgrima 8, Academia Cabrera 7, Ciclón Racing 6, La Perla del Oeste y Ciclón Norte 5; Nacional y Nobleza de Recreo 4.

En la próxima fecha se medirán Academia Cabrera con Gimmnasia y Esgrima, Nacional con Unión, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Norte, Sanjustino con La Salle Jobson, y La Perla del Oeste con Ciclón Racing.

La tabla de los promedios del descenso: Deportivo Santa Rosa 0.333, Las Flores II 0.741, Newell´s Old Boys 0.978, Noblezza de Recreo 1.121, Nacional 1.136, Academia Cabrera 1.136, Ciclón Norte 1.143.