El elogio de Kily González a los pibes de Rosario Central

"Por eso en este partido no voy a poner a tres centrales sino una línea de cuatro y estoy buscando a los que estén mejor en la semana, porque jugamos de local y tenemos que ser protagonistas", explicó el DT con respecto al partido del próximo lunes ante Patronato por la Zona Complementación A de la Copa Diego Maradona.

https://twitter.com/CARCoficial/status/1337433669380829185 “En este proyecto los chicos son fundamentales”



El Kily González habló en la previa del encuentro ante Patronato pic.twitter.com/UbupNSkYDn — Rosario Central (@CARCoficial) December 11, 2020

Consultado sobre el delantero Marco Ruben, el Kily González sostuvo que "Marco me envió un mensaje después del partido con River, que me alegró mucho por el cariño que le tengo y por haber sido compañeros, pero no voy a opinar sobre su regreso porque es una decisión personal y no quiero presionarlo".

En cuanto al posible regreso del delantero Fernando Zampedri, quien está a préstamo hasta fin de año en Universidad Católica de Chile, el entrenador advirtió que "no puedo opinar porque no conozco internamente cómo es la situación entre la Católica, Central y Zampedri. Obvio que quiero tener en mi equipo a los mejores jugadores, pero hay temas sobre los que no puedo opinar ahora porque los desconozco".

De cara a posibles refuerzos para el futuro, el Kily González señaló que "nosotros con el club apostamos a este proyecto de los juveniles, porque este era el momento de hacerlo, como seguramente van hacerlo otro clubes. Pero que apostemos a sanear el club y a reducir el presupuesto del plantel no quiere decir que no debamos armar el mejor equipo posible".

En cuanto a los yerros defensivos del equipo, el DT de Rosario Central explicó que "es algo que trabajamos y hablamos en forma permanente. Hay errores en pelota parada o cuando atacamos y quedamos largos o medio partidos, cosas que tenemos que corregir".

"En un momento fuimos el segundo equipo más goleado, los goles son errores, y yo hablo de horrores, aunque algunos se sorprendan por la palabra", agregó.

Requerido sobre el grupo que le tocó en la Fase Complementación, y tras la frustración de no haber clasificado a la Zona Campeonato, el Kily González expresó que "es obvio que no estamos en el lugar que queríamos, pero también está demostrado en el fútbol actual que con la camiseta ya no se le gana a nadie".

"Tenemos un equipo que intenta ser protagonista con juveniles, que ataca con mucha gente, y queremos que recupere el sentido de pertenencia y que la gente se enamore de este equipo. Estoy seguro de que vamos a estar a la altura de las circunstancias", concluyó el entrenador de Rosario Central.