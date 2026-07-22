Mientras Colón espera el fallo de la FIFA, Neris no rindió en Ecuador y vuelve a irse

El uruguayo José Neris no hizo pie en Emelec y volvería a Uruguay. En Colón mientras aguardan una resolución favorable de la FIFA en el juicio

La historia entre José Neris y Colón sigue sumando capítulos. Mientras el Sabalero permanece a la espera del fallo de la FIFA por la demanda iniciada tras la rescisión unilateral del contrato, el futuro del uruguayo vuelve a quedar envuelto en la incertidumbre.

Tal como viene informando UNO Santa Fe, el nombre de Neris continúa apareciendo en el mercado de pases. En un primer momento fue vinculado con América de Cali, pero en las últimas horas cobró fuerza otra posibilidad: un regreso al fútbol uruguayo, donde tendría una propuesta concreta para relanzar su carrera.

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Colón espera ganarle el juicio a Neris

La decisión llega después de un paso muy discreto por Emelec. El atacante nunca consiguió afianzarse y quedó rápidamente relegado, por lo que la dirigencia comenzó a buscarle una salida. Inicialmente se habló de una rescisión de contrato, aunque esa alternativa perdió fuerza. La opción que terminó ganando terreno es la de una nueva cesión, permitiéndole al delantero cambiar de aire sin romper el vínculo de tres años.

En Colón siguen atentos cada movimiento. No por una cuestión deportiva, sino porque el conflicto entre ambas partes continúa abierto en los escritorios de la FIFA. La institución santafesina reclama por la salida unilateral de Neris y confía en obtener una resolución favorable que le permita recibir una compensación económica.

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Mientras tanto, la carrera del atacante parece no encontrar estabilidad. Después de dejar Santa Fe en medio de la polémica, tampoco logró hacerse un lugar en Ecuador y ahora busca un nuevo destino para intentar recuperar continuidad. El desenlace de esta historia todavía está lejos. Por un lado, Neris negocia su próximo club para volver a tener protagonismo dentro de la cancha. Por el otro, Colón espera que el próximo capítulo llegue desde la FIFA y tenga un final favorable para sus intereses.