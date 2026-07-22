Prevención hídrica: Santa Fe avanza con una obra clave para proteger Ciudad Universitaria y el Conicet

La Municipalidad de Santa Fe reconstruye un conducto de descarga pluvial en el Paseo de la Laguna. La obra busca prevenir la erosión, mejorar el drenaje y proteger el polo científico y tecnológico de la ciudad

Con una inversión millonaria, la Municipalidad ejecuta una obra hídrica estratégica en el Paseo de la Laguna

La Municipalidad de Santa Fe continúa con su plan de prevención hídrica a través de una obra considerada estratégica en el Paseo de la Laguna , donde se reconstruye un conducto de descarga pluvial ubicado sobre el anillo de defensa.

La intervención permitirá recuperar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje, dar una solución definitiva al proceso de erosión registrado en el lugar y reforzar la protección de uno de los principales polos científicos, académicos y tecnológicos de la capital provincial.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Juan Pablo Poletti supervisó el avance de los trabajos junto a representantes del CONICET Santa Fe y del Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC).

Con una inversión millonaria, la Municipalidad ejecuta una obra hídrica estratégica en el Paseo de la Laguna gentileza

Poletti: "Es una obra fundamental para la seguridad hídrica"

El intendente destacó que se trata de una intervención prioritaria para preservar la infraestructura hídrica de la ciudad y recuperar un espacio público que había permanecido inconcluso.

"Es un sector que recuperamos para los santafesinos. Cuando asumimos encontramos una obra inconclusa, sin financiamiento nacional y con todo el paseo vallado. Decidimos intervenir para habilitar nuevamente las veredas, generar un paseo peatonal y devolver este espacio para el encuentro de las familias", afirmó Poletti.

El mandatario explicó además que el proceso de erosión volvió a comprometer el sector, por lo que fue necesario avanzar con una nueva intervención.

"Ante los escenarios que plantean los especialistas por el fenómeno de El Niño, estamos llevando adelante una obra fundamental para reconstruir el sistema de desagüe que había quedado inconcluso y garantizar la seguridad hídrica de todo este sector", sostuvo.

Asimismo, destacó el trabajo del personal municipal, que desarrolla las tareas en una excavación de más de seis metros de profundidad para resolver definitivamente el problema.

Poletti supervisó una obra clave en el Paseo de la Laguna para reforzar la defensa hídrica de Santa Fe gentileza

Cómo es la obra en el Paseo de la Laguna

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó que la intervención busca solucionar un inconveniente originado por la erosión del terreno bajo el antiguo conducto de descarga, situación que provocó el descalce de la estructura y la formación de una importante cárcava.

Según indicó, la obra tiene un plazo estimado de ocho semanas de ejecución continua y actualmente presenta un avance cercano al 50%.

En esta etapa se trabaja en la remoción controlada de una pantalla de hormigón desplazada por la erosión, paso indispensable para ejecutar el recalce y construir la nueva descarga pluvial.

Los trabajos comenzaron con el movimiento y acopio de suelo para adecuar la topografía del lugar y estabilizar los taludes. Posteriormente se retiraron las cañerías deterioradas y se construyó una nueva base de sustentación mediante suelo consolidado con cemento al 8%.

Sobre esa estructura se colocan nuevos conductos de hormigón armado de un metro de diámetro, que permitirán conducir correctamente los excedentes pluviales y brindar una solución definitiva al sistema de drenaje.

Rudi señaló que esta intervención forma parte del plan integral de prevención hídrica que desarrolla la Municipalidad de Santa Fe, el cual contempla una inversión anual superior a 3.000 millones de pesos destinada al mantenimiento, limpieza y conservación de canales y sistemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

El respaldo del Conicet y del Parque Tecnológico

Desde el ámbito científico también destacaron la importancia de la obra.

El director del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Santa Fe, Rubén Spies, valoró la rápida respuesta del municipio para resolver una situación que se había agravado durante los últimos años tras la paralización del financiamiento nacional.

El investigador explicó que la cárcava representaba un riesgo tanto para el predio científico como para la Ciudad Universitaria, por lo que consideró fundamental completar la intervención antes de eventuales crecidas.

Por su parte, el presidente del Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC), Carlos Querini, remarcó que la obra beneficiará directamente a las 38 empresas instaladas y vinculadas al parque, muchas de las cuales proyectan ampliar sus actividades en el sector.

Según sostuvo, contar con una infraestructura hídrica segura resulta indispensable para brindar previsibilidad y acompañar el crecimiento del principal polo científico y tecnológico de la ciudad.

Con esta intervención, la Municipalidad de Santa Fe busca fortalecer la infraestructura hídrica con recursos propios, mejorar la protección frente a futuros eventos climáticos y garantizar mayor seguridad para vecinos, instituciones, universidades y empresas radicadas en una de las zonas estratégicas de la capital provincial.

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