El fallo de AFA que posibilitaría que Moretti vuelva a tomar las riendas en San Lorenzo

En medio de los rumores de su vuelta a la presidencia de San Lorenzo, la AFA prepara un determinante fallo por la situación de Marcelo Moretti

11 de agosto 2025 · 16:26hs
En medio de la incertidumbre y el caos que atraviesa San Lorenzo, el futuro de Marcelo Moretti empieza a entrar en zona de definiciones. Es que el Comité de Ética de AFA habría avanzado con una resolución que dejaría al presidente, actualmente en licencia, en condiciones de regresar al Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

La causa judicial contra el máximo dirigente sigue su curso por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. Fue imputado el 22 de abril y ya fue citado a indagatoria, pero todavía no hay fallo firme. A pesar de esto, desde el Tribunal de Disciplina de AFA afirman que no cuentan con pruebas suficientes para sancionarlo: solicitaron el material crudo del video filtrado por Canal 9, pero nunca obtuvieron respuesta, lo que dejó la investigación interna estancada.

El fallo de AFA sobre Moretti en San Lorenzo

En paralelo, el Comité de Ética de San Lorenzo sí decidió actuar y lo sancionó preventivamente, basándose en las imágenes televisivas que generaron un fuerte impacto mediático. Desde entonces, Moretti pidió licencia, pero en las últimas semanas hizo saber su intención de volver a asumir el rol como presidente de San Lorenzo.

La AFA mantendrá su postura hasta que la justicia ordinaria emita un fallo. Mientras tanto, todo indica que no habrá trabas para que Marcelo Moretti vuelva a ocupar sus respectivos cargos.

Si esto finalmente ocurre, Julio Lopardo, vicepresidente primero y actual presidente interino, amenazó con renunciar a sus tareas en el club de Boedo: “Si vuelve, renuncio”, expresó sin vueltas el dirigente en diálogo con el medio partidario San Lorenzo Primero. Por eso, serán semanas clave para saber cómo sigue el futuro institucional del Ciclón.

AFA San Lorenzo Marcelo Moretti
