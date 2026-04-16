River pierde a Quintero y Vera para el Superclásico

River sufrió dos bajas sensibles de cara al Superclásico frente a Boca : Juan Fernando Quintero y Fausto Vera quedaron descartados tras confirmarse sus respectivas lesiones.

Ambos terminaron con molestias físicas luego del partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana y, tras someterse a estudios médicos, se determinó que no estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo.

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En el caso de Vera, el mediocampista sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. Por su parte, Quintero presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas.

De esta manera, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para uno de los partidos más importantes del semestre, en un contexto donde River pierde tanto una pieza habitual en la contención como una alternativa clave en la generación de juego.