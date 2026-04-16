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El tour internacional de skate que dejó su huella en Argentina

Un japonés, un estadounidense y un canadiense estuvieron en Buenos Aires junto a tres argentinos. La intimidad de una visita que potencia el skate en el país

16 de abril 2026 · 18:56hs
El Team DC en pleno

El Team DC en pleno, con los argentinos y los internacionales, en la firma de autógrafos en Unicenter.

(Por Julián Mozo) “Hacía tiempo que tenía ganas de visitar Argentina, puntualmente Buenos Aires, porque quería conocer los spots que se han hecho famosos en videos, y no sólo nos encontramos con uno de los mejores lugares para patinar, sino también con gente muy cálida que nos atendió excelente, que nos dio todo lo que necesitamos, nos mostró su cultura y hasta nos cocinó… Pasamos momentos muy lindos”. Frank Mare, el director del DC Tour internacional de skate que pasó por nuestro país durante cinco días, resume su experiencia en el país mientras prueba un pedazo de carne, al lado de la parrilla en el Eh? Park.

Skate Buenos Aires 1
Vuela el japonés Shintaro Hongo en unos de los días de producción en calle.

Vuela el japonés Shintaro Hongo en unos de los días de producción en calle.

A pocos metros, los skaters extranjeros se mezclan en una ronda con los argentinos y se divierten con una pelota de fútbol y del otro lado, el japonés Shintaro Hongo toma el lugar del DJ del evento y se dedica a poner música, su pasión oculta. Así, con un asado donde todos se distendieron tras una entretenida demo en el icónico skatepark de Bernal, empezó a tocar fin el Southern Strike que primero pasó por tierras chilenas y terminó acá, con tres de los mejores exponentes mundiales, como Hongo, el estadounidense John Shanahan y el canadiense Will Marshall. Otro paso en el crecimiento de este deporte olímpico en nuestro país.

Skate Buenos Aires 2
Gael Dobar, presente y futuro del skate argentino, impactó a los extranjeros con su show en el skaterpark de Bernal.

Gael Dobar, presente y futuro del skate argentino, impactó a los extranjeros con su show en el skaterpark de Bernal.

“Yo esperaba mucho de este viaje, tenía ganas de venir a Buenos Aires, por los lugares que conocimos en videos, pero la experiencia excedió mis expectativas, por lo buena onda de la gente, la riquísima comida que probamos, lo que aprendimos de su cultura, lo que vimos de sus skaters, la arquitectura que pudimos disfrutar…”, comentó Shanahan, el skater oriundo de Filadelfia que se hizo mundialmente famoso por su talento especial y por ser un fanático de los años 90 y 2000 del skate. Una forma de patinar y de vestirse, old school, que ayudó a que la marca DC Shoes recuperara su identidad y lo llevó a ser comparado con leyendas como Josh Kalis, su referente. “Me gusta mucho que se aprecie el arte del skate, todo lo que genera, la cultura y el estilo de hace décadas. Hoy, en parte, se ha perdido eso y a mí me gusta recuperarlo, trasladarlo a las nuevas generaciones para que vean que hay más detrás de ir y hacer en nuestro deporte, que no es solo ir, hacer un truco espectacular y quede grabado”, explicó quien está en medio de una campaña de una zapatilla que lleva su nombre, un hito que no es para cualquiera. John y una filosofía deportiva que se podría resumir con la frase “lo viejo funciona”, hoy de moda por la película El Eternauta.

Skate Buenos Aires 3
El estadounidense John Shanahan estampa su firma. Llegó con el lanzamiento de un nuevo par de zapas.

El estadounidense John Shanahan estampa su firma. Llegó con el lanzamiento de un nuevo par de zapas.

El Team DC Global llegó al país con un plan detallado y dejó todo para cumplirlo. Armó una lista de spots para visitar, desde el famoso de la Aduana en Retiro (con desniveles, escaleras, bajadas) hasta el que está frente al Coto de Abasto (con una baranda rainbow), por caso. En el primero se destacaron.

Skate Buenos Aires 4
El Team internacional quedó impactado por los spots de Buenos Aires.

El Team internacional quedó impactado por los spots de Buenos Aires.

Algo del tour internacional de skate en Argentina

Embed - DC Southern strike | Meet & Greet + Demo en Eh?Park

Skate Buenos Aires Argentina
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