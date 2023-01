La Fórmula 1 anunció que no será reemplazado el GP de China, que no se llevará adelante por las restricciones por Covid-19. El calendario quedó con 23 carreras

El Gran Premio de China de Fórmula 1, que no se realizará debido a las restricciones ligadas al Covid-19 en el país asiático, no será reemplazado en el calendario del Mundial 2023, anunció este martes el promotor de la competición, Formula One.