La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Sucedió en la madrugada a la altura de la localidad de San Agustín El conductor del vehículo debió ser rescatado y trasladado al Cullen donde permanece internado, pero fuera de peligro

Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín

Más de seis horas estuvo cortada la Autovía 19 luego que en la madrugada de este martes un camión volcara a la altura de San Agustín , en el kilómetro 14, en la mano que va hacia Córdoba .

El siniestro ocurrió cerca de las 3.30 , cuando el conductor del camión , un joven de 22 años , perdió el control , volcó y el acoplado quedó cruzado sobre la calzada, obstruyendo los dos carriles . No hubo participación de terceros en el hecho.

Personal del Corredor Vial y agentes de la Policía de Seguridad Vial trabajaron en el lugar realizando desvíos y coordinando el tránsito en una zona completamente bloqueada.

El chofer debió ser rescatado de la cabina y trasladado al Hospital José María Cullen. Según confirmó el director del nosocomio, Bruno Moroni, el joven ingresó con politraumatismos, se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y permanece en observación mientras se le realizan estudios complementarios, como placas y tomografías.

• LEER MÁS: La PDI aprehendió a dos mujeres por amenazas calificadas y lesiones dolosas en el norte capitalino