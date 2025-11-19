La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Más de seis horas estuvo cortada la Autovía 19 luego que en la madrugada de este martes un camión volcara a la altura de San Agustín, en el kilómetro 14, en la mano que va hacia Córdoba.
El siniestro ocurrió cerca de las 3.30, cuando el conductor del camión, un joven de 22 años, perdió el control, volcó y el acoplado quedó cruzado sobre la calzada, obstruyendo los dos carriles. No hubo participación de terceros en el hecho.
Personal del Corredor Vial y agentes de la Policía de Seguridad Vial trabajaron en el lugar realizando desvíos y coordinando el tránsito en una zona completamente bloqueada.
El chofer debió ser rescatado de la cabina y trasladado al Hospital José María Cullen. Según confirmó el director del nosocomio, Bruno Moroni, el joven ingresó con politraumatismos, se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y permanece en observación mientras se le realizan estudios complementarios, como placas y tomografías.
