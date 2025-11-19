Uno Santa Fe | Santa Fe | autovía 19

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Sucedió en la madrugada a la altura de la localidad de San Agustín El conductor del vehículo debió ser rescatado y trasladado al Cullen donde permanece internado, pero fuera de peligro

19 de noviembre 2025 · 10:05hs
Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín 

gentileza

Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín 

Más de seis horas estuvo cortada la Autovía 19 luego que en la madrugada de este martes un camión volcara a la altura de San Agustín, en el kilómetro 14, en la mano que va hacia Córdoba.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.30, cuando el conductor del camión, un joven de 22 años, perdió el control, volcó y el acoplado quedó cruzado sobre la calzada, obstruyendo los dos carriles. No hubo participación de terceros en el hecho.

Personal del Corredor Vial y agentes de la Policía de Seguridad Vial trabajaron en el lugar realizando desvíos y coordinando el tránsito en una zona completamente bloqueada.

El chofer debió ser rescatado de la cabina y trasladado al Hospital José María Cullen. Según confirmó el director del nosocomio, Bruno Moroni, el joven ingresó con politraumatismos, se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y permanece en observación mientras se le realizan estudios complementarios, como placas y tomografías.

• LEER MÁS: La PDI aprehendió a dos mujeres por amenazas calificadas y lesiones dolosas en el norte capitalino

autovía 19 camión vuelco
Noticias relacionadas
Festival de la Cerveza Artesanal y Santa Fe se Viste en la Estación Belgrano.

Se viene la 8ª edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina, acompañada de "Santa Fe se Viste"

EL Concejo reconoció a grandes representantes de la cumbia santafesina 

Reconocimiento a referentes de la cumbia santafesina en el Honorable Concejo Municipal

Corte de pescadores en la ruta 168

Pescadores santafesinos cortan rutas en reclamo al gobierno: denuncian decomisos y falta de diálogo

este miercoles se esperan temperaturas de verano en la ciudad de santa fe

Este miércoles se esperan temperaturas de verano en la ciudad de Santa Fe

Lo último

En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Último Momento
En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026